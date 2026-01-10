Opinión
Arrestan al actor Can Yaman por drogas en Estambul

El intérprete es muy conocido en Italia y Latinoamérica por las series de televisión turcas

10 de enero de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Can Yaman, actor y modelo nacido en Estambul en 1989, (LUCA CARLINO)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Can Yaman y Selen Gorguzel fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para análisis de sangre, según informaron hoy, sábado, fuentes citadas por medios de prensa turcos.

RELACIONADAS

La investigación se centra en los cargos de “posesión de drogas o estimulantes para uso personal”, “facilitación del consumo de drogas” e “incitar a una persona a ejercer la prostitución, facilitar dicha práctica o mediar o proporcionar un lugar para la prostitución”.

Yaman, actor y modelo nacido en Estambul en 1989, es conocido por sus papeles en series de éxito. Es el protagonista de “Sandokan”, la cual estrenará este año en Latinoamérica.

Se trata de un gran proyecto, filmado en Italia, una nueva versión de la clásica historia con un elenco internacional y un enfoque moderno.

“Sandokan” en Netflix estrenará el 19 de enero de 2026 en países como México, Argentina y Brasil, ofrece una adaptación moderna que promete mucha acción y romance, consolidando su popularidad en el continente.

Yaman ya es muy conocido en la región por otras producciones turcas, pero “Sandokan” se espera que lo posicione aún más fuerte en el mercado latinoamericano. El actor, incluso, aprendió español intensivamente, lo que facilita aún más su conexión con el público hispanohablante.

Su salto a la fama fue en 2014 con la serie turca “G”nl Isleri”. A Netflix llegó con “Violeta como el mar”, con la que su éxito creció y se fue a Italia a rodar “El Turco”, la cual narra la historia de “Balaban”, un soldado del ejército jenízaro, que se instala en Moena, en el norte de Italia, después de la batalla de Viena en 1683 y lucha por los derechos de la población local.

El año pasado, “Sandokan” se estrenó en RAI 1 con sus dos primeros episodios, que registraron 34% en los niveles de audiencia, 5,750,000 de espectadores, con picos del 45.2% entre las mujeres de 15 a 24 años y del 39.9% entre los hombres de la misma franja de edad.

Unas cifras aún mayores de las esperadas que le dieron el liderazgo de la franja de máxima audiencia frente al “Gran Hermano”.

TurquíaDrogasActores
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
Entretenimiento
