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Lo rastrearon hasta Argentina: así cayó uno de los acusados del crimen de Miguel Uribe Turbay

El exsenador y exprecandidato presidencial de Colombia murió en 2025 tras ser baleado durante un mitin político

22 de abril de 2026 - 12:47 PM

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Integrantes de la Policía Nacional de Colombia custodian la zona dónde fue herido el senador colombiano Miguel Uribe. (Carlos Ortega)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La policía argentina detuvo en Buenos Aires a un ciudadano colombiano acusado de participar en el asesinato del exprecandidato presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

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Las autoridades arrestaron “a un ciudadano colombiano sobre quien pesaba un requerimiento de captura a disposición de Interpol. El mismo era intensamente buscado por las autoridades judiciales de su país, como acusado de planificar y ejecutar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, identificó al detenido como Brayan Ferney Cruz Castillo y subrayó que fue “partícipe en la logística” del asesinato.

“Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga”, añadió Monteoliva, a través de una publicación en su perfil de la red social X, en la que anticipó además que ya se iniciaron los trámites para la pronta expulsión del detenido, aunque sin indicar plazos.

Tanto la ministra como el comunicado del ministerio hicieron referencia a la participación del detenido en un ataque con explosivos, pese a que el ataque contra Uribe Turbay fue con disparos de arma de fuego.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd.Claudia Tarazona, esposa del precandidato a la presidencia de Colombia y senador opositor Miguel Uribe, abraza a una de sus hijas junto a una foto de su marido durante una ceremonia en su honor celebrada el lunes en el Congreso en Bogotá.Uribe Turbay era uno de los candidatos más críticos al actual gobierno y en octubre del año pasado había anunciado su aspiración presidencial. Engrosaba la lista de precandidatos que intentan reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, en las elecciones de mayo de 2026.
1 / 14 | Luto en Colombia: lloran la muerte del senador Miguel Uribe. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd. - Fernando Vergara

La detención se produjo en la sede de un tribunal en la capital argentina, donde el sospechoso se presentaba en el marco de una causa local por hurto automotor, según explicó el comunicado del ministerio.

El texto precisó además que el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 a cargo del Dr. Julián Ercolini, “aguardando las actuaciones procesales de rigor y a la espera de su extradición”.

Además, explicó que el acusado había ingresado a Argentina mediante un paso fronterizo no habilitado, y que su captura fue fruto del trabajo de la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina.

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido opositor de derecha Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el pasado 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en una clínica.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció el lunes a los 39 años. Uribe Turbay tenía 4 años cuando su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, fue secuestrada y asesinada.Uribe Turbay junto a su madre y hermana María Carolina Hoyos. "Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos", escribió Hoyos en redes sociales. Cientos de personas participaron de una marcha, el 15 de junio, para condenar el atentado contra Uribe Turbay.
1 / 11 | ¿Quién fue el senador colombiano Miguel Uribe?: una mirada en imágenes a su trayectoria. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció el lunes a los 39 años. Uribe Turbay tenía 4 años cuando su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, fue secuestrada y asesinada. - El Tiempo / GDA

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas y cuatro de ellas ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó a Uribe Turbay.

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