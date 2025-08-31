Opinión
31 de agosto de 2025
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Capturan a séptimo presunto implicado en el ataque al senador colombiano Miguel Uribe

Harold Daniel Barragán fue detenido en Bogotá por presuntamente participar en la planificación y ejecución del atentado

31 de agosto de 2025 - 1:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Senador colombiano Uribe celebra tras votar contra reforma laboral en Bogotá. (Fernando Vergara)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bogotá — Las autoridades colombianas detuvieron a un hombre acusado de participar en el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció por heridas de bala tras dos meses de hospitalización.

RELACIONADAS

La policía detuvo a Harold Daniel Barragán el sábado en Bogotá por presuntamente haber participado en la planeación y ejecución del atentado, perpetrado el 7 de junio a plena luz del día cuando Uribe Turbay daba un discurso de campaña en un parque del occidente de Bogotá.

La fiscalía calificó el ataque como un “magnicidio”, el primero de las últimas tres décadas en Colombia contra un aspirante presidencial. La muerte de Uribe conmocionó a la sociedad y trajo a la memoria lo vivido en la década de 1990, en que grupos insurgentes y cárteles de droga amenazaban y asesinaban figuras de alto nivel.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd.Claudia Tarazona, esposa del precandidato a la presidencia de Colombia y senador opositor Miguel Uribe, abraza a una de sus hijas junto a una foto de su marido durante una ceremonia en su honor celebrada el lunes en el Congreso en Bogotá.Uribe Turbay era uno de los candidatos más críticos al actual gobierno y en octubre del año pasado había anunciado su aspiración presidencial. Engrosaba la lista de precandidatos que intentan reemplazar en el poder a Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, en las elecciones de mayo de 2026.
1 / 14 | Luto en Colombia: lloran la muerte del senador Miguel Uribe. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció el lunes a los 39 años, luego que fue baleado en un mitin político hace poco más de dos meses. En la imagen, su padre, Miguel Uribe, llora ante su ataúd. - Fernando Vergara

Barragán es la séptima persona en ser detenida en la investigación, en la que la fiscalía aún no ha determinado el móvil del atentado ni los autores intelectuales. Entre los capturados están Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como el principal planificador del ataque, y un menor de 15 años que reconoció haberle disparado y fue sancionado con siete años de detención en un centro especial para adolescentes.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció el lunes a los 39 años. Uribe Turbay tenía 4 años cuando su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, fue secuestrada y asesinada.Uribe Turbay junto a su madre y hermana María Carolina Hoyos. "Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos", escribió Hoyos en redes sociales. Cientos de personas participaron de una marcha, el 15 de junio, para condenar el atentado contra Uribe Turbay.
1 / 11 | ¿Quién fue el senador colombiano Miguel Uribe?: una mirada en imágenes a su trayectoria. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció el lunes a los 39 años. Uribe Turbay tenía 4 años cuando su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, fue secuestrada y asesinada. - El Tiempo / GDA

La policía indicó que Barragán habría coordinado el lugar en el que se ocultó por varios días “El Costeño” en Bogotá, y también el desplazamiento de Katherine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, desde la capital colombiana hasta Caquetá, en el sur del país.

Barragán, con antecedentes de tráfico de estupefacientes y estafa, es requerido en el caso del ataque al precandidato por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos, según detalló la policía en un comunicado.

Tags
Breaking NewsColombiaAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
