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Oraciones y luto en el deporte por joven voleibolista asesinada en Loíza

La Federación Puertorriqueña de Voleibol y su club expresan dolor, mientras su prima permanece hospitalizada

30 de marzo de 2026 - 6:10 PM

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En este sector de Loíza se registró la tragedia en la que perdió la vida la voleibolista de 14 años. (Itzel Rivera)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La muerte de la joven voleibolista Rosniellys Marcano Carrasquillo y la condición crítica de su prima, también voleibolista, han generado expresiones de apoyo y oraciones por parte de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

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En un comunicado, la FPV, presidida por César Trabanco, se envió un mensaje de solidaridad a la familia de la víctima y a su prima, quien permanece hospitalizada tras el ataque a tiros del que ambas fueron víctimas la noche del domingo en Loíza. El auto era conducido por el tío de Marcano Carrasquillo y padre de la otra adolescente.

“La Federación Puertorriqueña de Voleibol expresa su más profundo pesar ante el trágico suceso ocurrido en Loíza, donde perdió la vida la joven Rosniellys Marcano Carrasquillo, miembro de nuestra comunidad deportiva”, expresó la entidad.

Según la Policía de Puerto Rico, el conductor del auto “alega que mientras transitaba por la carretera PR-187 con las dos menores, una de ellas, su hija, escuchó detonaciones y vio dos motoras”. Más adelante el conductor se percató que las menores estaban heridas.

“Nos unimos en solidaridad con sus familiares, amistades, compañeras de equipo y entrenadores en este momento de inmenso dolor. Elevamos nuestras oraciones por el descanso de su alma y pedimos fortaleza para todos los que hoy sufren su partida. De igual manera, extendemos una oración especial por la joven que permanece hospitalizada, rogando por su pronta recuperación y que Dios derrame sobre ella sanación, protección y esperanza en estos momentos difíciles”, agregó la FPV en el comunicado.

Las jóvenes se dirigían a Loíza desde Bayamón, luego de participar en un juego como parte de los compromisos de su club, North Volleyball Puerto Rico, con sede en Trujillo Alto.

El club, igualmente, se expresó al respecto.

“Nos acaban de notificar que dos de nuestras atletas, al llegar a su hogar luego de participar en un torneo, fueron heridas de bala. Lamentablemente, una de ellas ha fallecido”, escribió el club en su página de Facebook este lunes en la mañana.

“Se trata de una familia de fe, reconocida por sus valores y calidad humana. Elevamos nuestras oraciones para que el Señor reciba en su gloria a nuestra atleta, y pedimos por la pronta recuperación de su prima, así como fortaleza, paz y consuelo para toda su familia en este momento de profundo dolor”.

En esta nota colaboró el periodista Alex Figueroa Cancel.

Tags
Federación Puertorriqueña de VoleibolPolicía de Puerto RicoLoízaMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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