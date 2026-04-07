Autoridades diligencian órdenes de allanamiento en Loíza

La Policía de Puerto Rico informó sobre varios arrestos después de diligenciar órdenes de allanamientos hoy, martes, en Loíza.

El teniente David Díaz, de la División de Inteligencia de FURA, indicó que sus oficiales intervinieron en dos residencias.

Indicó que en una de las viviendas quedaron detenidos dos hombres y tres mujeres, tras ocupar dos armas de fuego, cargadores y municiones. También había dos menores de edad.

Mientras, en otra casa ubicada en las Parcelas Suárez, arrestaron a un hombre tras encontrar marihuana y municiones.

“Es una investigación que estamos haciendo en el Municipio de Loíza por las continuas querellas de detonaciones, incluyendo los pasados hechos pasados de la menor”, dijo Díaz en entrevista con El Nuevo Día, en referencia al ataque a tiros en el que fue asesinada una adolescente de 14 años y otra resultó herida.

“Somos varias unidades, como Inteligencia FURA, Inteligencia Carolina y Drogas en diferentes operativos que coincidieron hoy”, afirmó el teniente, a investigaciones que llevaban varios meses en curso, en relación al tráfico de armas.