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Sobre 100,000 abonados sin servicio de energía eléctrica por salida de una unidad en Costa Sur

Genera PR adelantó que hay suficiente reserva y espera que la situación se normalice pronto

4 de mayo de 2026 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LUMA Energy confirmó, mediante una publicación en X, que se están llevando a cabo relevos de carga a causa de falta de generación. (Ramon "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Sobre 100,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica, en la tarde del lunes, debido a relevos de carga por presuntas deficiencias de generación.

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“Tuvimos una salida de la unidad 6 de Costa Sur, estamos trabajando para ponerla en servicio... Hay suficientes reservas así que estimamos que no esté demorando mucho”, informó Iván Báez, portavoz de la Genera PR, empresa encargada del sistema de generación de electricidad en Puerto Rico.

Por su parte, LUMA Energy confirmó, mediante una publicación en X, que se están llevando a cabo relevos de carga a causa de falta de generación.

Un apagón masivo dejó sin servicio de energía eléctrica a miles de clientes alrededor de todo Puerto Rico en la tarde del miércoles, en plena Semana Santa.LUMA Energy indicó de forma preliminar, que el evento dejó fuera de servicio todas las plantas generatrices, excepto la cogeneratriz AES.De acuerdo con el vicepresidente de operaciones de Genera PR, Daniel Hernández, el evento ocurrió “en el momento del día más vulnerable para el sistema”.
1 / 29 | Así fue el apagón masivo en Miércoles Santo: toda la isla se quedó sin luz. Un apagón masivo dejó sin servicio de energía eléctrica a miles de clientes alrededor de todo Puerto Rico en la tarde del miércoles, en plena Semana Santa. - Carlos Giusti/Staff

“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio”, lee una publicación en su cuenta.

En la actualización de las 5:55 p.m. en el portal de LUMA Energy, las tres regiones con más clientes sin servicio, de acuerdo a la página de LUMA, son San Juan, Caguas y Bayamón.

En total 140,451 abonados no tienen servicio.

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Breaking NewsGenera PRLUMA Energy
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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