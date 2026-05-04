Sobre 100,000 abonados sin servicio de energía eléctrica por salida de una unidad en Costa Sur
Genera PR adelantó que hay suficiente reserva y espera que la situación se normalice pronto
4 de mayo de 2026 - 5:24 PM
4 de mayo de 2026 - 5:24 PM
Sobre 100,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica, en la tarde del lunes, debido a relevos de carga por presuntas deficiencias de generación.
“Tuvimos una salida de la unidad 6 de Costa Sur, estamos trabajando para ponerla en servicio... Hay suficientes reservas así que estimamos que no esté demorando mucho”, informó Iván Báez, portavoz de la Genera PR, empresa encargada del sistema de generación de electricidad en Puerto Rico.
Por su parte, LUMA Energy confirmó, mediante una publicación en X, que se están llevando a cabo relevos de carga a causa de falta de generación.
“Se están llevando a cabo relevos de carga debido a deficiencias en la generación de energía. Esto significa que algunos clientes podrían experimentar interrupciones temporales del servicio”, lee una publicación en su cuenta.
En la actualización de las 5:55 p.m. en el portal de LUMA Energy, las tres regiones con más clientes sin servicio, de acuerdo a la página de LUMA, son San Juan, Caguas y Bayamón.
En total 140,451 abonados no tienen servicio.
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