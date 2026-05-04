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Una persona recibe un disparo de la policía cerca de la Casa Blanca

Se desconoce su estado o la razón que condujo al incidente

4 de mayo de 2026 - 5:18 PM

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El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - Un individuo recibió este lunes un disparo por parte de las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

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El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, una zona que las autoridades han pedido evitar.

Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.

El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump.El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (izquierda), y el enviado especial de Estados Unidos para la paz, Jared Kushner, conversan durante la cena de Estado en honor del rey Charles III.El juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh conversa con el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso.
1 / 19 | En imágenes: la elegancia se apodera de la Casa Blanca en cena de Estado en honor al rey Charles III. El presidente Donald Trump intercambia brindis durante una cena de Estado con el rey Charles III de Gran Bretaña, la reina Camila y la primera dama Melania Trump. - The Associated Press

Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

El pasado 26 de abril, un hombre armado intentó asesinar a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, lo que provocó la evacuación del mandatario.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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