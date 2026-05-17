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Asesores de Trump temen ataque de China a Taiwán en los próximos años

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

17 de mayo de 2026 - 1:13 PM

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Trump aseguró que no está incitando a Taiwan a buscar la independencia de China. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideran que el riesgo de que China ataque Taiwán en los próximos cinco años es mayor después de la cumbre que esta semana reunió en Pekín al mandatario con el presidente de China Xi Jinping, según medios estadounidenses.

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Pese a que Trump ha querido convencer de que el encuentro ha sido un éxito (este sábado publicó en su red Truth Social casi una decena de fotos con Xi en Pekín), asesores del presidente advirtieron al medio digital Axios que “Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: ‘No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío’”.

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre los dos gobiernos.

Trump, en una entrevista emitida por Fox News, aseguró que no está incitando a Taiwan a buscar la independencia de China y aseguró que no busca librar una guerra con Pekín por esta cuestión.

Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín.Así el mandatario bajó del avión presidencial.En esta imagen, banderas de China y Estados Unidos.
1 / 11 | Con alfombra roja y guardia de honor: así fue la llegada de Donald Trump a China. Trabajadores desplegaron una alfombra roja tras la llegada del presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, al Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital, en Pekín. - Mark Schiefelbein

“No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9,500 millas para librar una guerra? No busco eso”, dijo el mandatario.

Trump comentó que hablaron de Taiwan “toda la noche” y sugirió que en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos es probable que Xi busque “apoderarse” de la isla.

“Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto”, puntualizó el republicano.

Sobre la postura de Estados Unidos hacia Taiwán se pronunció también el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que no había cambiado tras la reunión de Trump con Xi.

“La política de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí”, aseguró Rubio.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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