Hallan cuerpos de ocho de los nueve esquiadores desaparecidos en avalancha en California

Ocho de los nueve esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña en el norte de California tras una avalancha fueron encontrados sin vida, informaron las autoridades locales este miércoles, mientras las operaciones de rescate continúan bajo extremas condiciones climáticas.

“Ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida”, informó la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. “Continuamos buscando a uno de los miembros”, agregó.

La avalancha impactó el martes a un grupo de quince personas, seis de las cuales fueron rescatadas el mismo día.

Fotografía cedida por el Departamento del Alguacil del condado de Nevada que muestra un vehículo especializado para operar en nieve profunda este martes, en California. (Departamento del Alguacil del condado de Nevada)

Las autoridades se mantuvieron peinando la zona de Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe, cuando hallaron los cuerpos.

Ashley Quadros, portavoz del departamento de policía del condado de Nevada, dijo que el grupo estaba compuesto por cuatro guías de esquí y 12 clientes. El martes, alrededor de las 11:30 de la mañana, el departamento de policía del condado de Nevada recibió una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 de una persona que reportó una avalancha con gente sepultada, indicó Quadros.

Esta semana, una potente tormenta invernal azota a California, provocando tormentas eléctricas peligrosas, vientos fuertes e intensas nevadas en zonas montañosas.

Según el Sierra Avalanche Center del Bosque Nacional Tahoe, con sede en Truckee, el área de la Sierra Nevada central, incluida la región ampliada del lago Tahoe, enfrentaba un alto riesgo de avalanchas en el terreno de travesía, y se prevén grandes deslizamientos para el martes y el miércoles.

Esta imagen proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada muestra a miembros de un equipo de rescate en Soda Springs, California, el martes 17 de febrero de 2026. (Oficina del Sheriff del Condado de Nevada vía AP) (The Associated Press)

Las condiciones peligrosas se debieron a la rápida acumulación de nieve, que se apilaba sobre capas ya frágiles del manto nivoso, junto con vientos con fuerza de vendaval.

Varios centros de esquí alrededor del lago Tahoe estaban total o parcialmente cerrados debido al clima extremo. Los centros a lo largo de las autopistas cuentan con programas de mitigación de avalanchas y no se esperaba que estuvieran expuestos a un riesgo tan alto como el terreno de travesía, donde se desaconsejaba enérgicamente desplazarse en, cerca de, o por debajo de zonas propensas a avalanchas, indicó el centro.

Castle Peak, un pico de 9,110 pies en el área de Donner Summit de la Sierra Nevada, es un destino popular para el esquí de travesía. En la cercana localidad de Soda Springs, habían caído al menos 30 pulgadas de nieve en las últimas 24 horas, según el centro de esquí Soda Springs Mountain Resort.

Varios centros de esquí alrededor del lago Tahoe estaban total o parcialmente cerrados debido al clima extremo. (Markus Schreiber)

La tormenta causó estragos en las carreteras desde el condado de Sonoma hasta la Sierra Nevada. El tráfico se detuvo temporalmente en ambos sentidos en la I-80 cerca de la frontera estatal con Nevada debido a derrapes y choques, informó el Departamento de Transporte de California.

