Alaska: avalancha entierra a por lo menos 3 esquiadores cerca de Anchorage

Aunque los agentes de Alaska todavía no han podido evaluar el lugar, “basándonos en la información proporcionada por el operador, desafortunadamente, no creemos que alguna de las tres personas desaparecidas haya sobrevivido a la avalancha”, dijo Austin McDaniel, un portavoz de la Policía Estatal de Alaska, en un mensaje de texto enviado a The Associated Press.