Guías de esquiadores en la mira de investigadores tras mortal avalancha en California

Una investigación para determinar si hubo negligencia criminal por parte de los guías de montaña durante una excursión de esquí en California que acabó con ocho personas muertas en una avalancha y otra presuntamente muerta, ha sorprendido a los expertos jurídicos, que afirman que la investigación tiene escasos precedentes.

Los clientes de las excursiones de travesía suelen firmar exenciones de responsabilidad que protegen a los guías y a sus empresas de posibles demandas. Además, los tribunales de California reconocen que el esquí entraña ciertos peligros, afirma el abogado Andrew McDevitt.

Eso significa que los esquiadores recreativos asumen ciertos riesgos, como las posibles colisiones con rocas o árboles y las condiciones cambiantes de la nieve.

McDevitt y otros abogados de California, Colorado y Utah que llevan casos civiles derivados de accidentes de esquí dijeron que no habían oído hablar antes de una avalancha mortal durante un viaje guiado que desencadenara una investigación penal.

PUBLICIDAD

Pero la avalancha de esta semana está atrayendo una mirada más atenta probablemente debido a su escala y a la decisión de seguir adelante a pesar de las previsiones que indicaban posibles avalanchas, dijo McDevitt. El alud fue el más mortífero en Estados Unidos desde 1981, cuando murieron 11 escaladores en el monte Rainier, en el estado de Washington.

Equipos de búsqueda y rescate se preparan para la búsqueda de un grupo de esquiadores desaparecidos el viernes 20 de febrero de 2026 en Truckee, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)

Rob Miner, abogado de Utah especializado en lesiones por esquí, señala que las exenciones firmadas por los clientes de las excursiones de travesía no eximen de responsabilidad a las empresas de guías si no siguen los protocolos de seguridad adecuados o no informan plenamente a sus clientes de los riesgos a los que se enfrentan.

“Son guías. Se supone que no te guiarán hacia una experiencia que pueda matarte, o que cree un riesgo de muerte irrazonable”, dijo Miner.

La gran avalancha se abatió sobre el grupo mientras esquiaba el martes en la remota Sierra Nevada. Entre las víctimas se encontraban tres de los cuatro guías de Blackbird Mountain Guides que dirigían la excursión. Seis personas sobrevivieron.

Entre los momentos cruciales para los investigadores se incluye la decisión de los guías de embarcarse en un viaje de tres días con 11 clientes en un momento de alto riesgo de avalanchas, seguida de la decisión de abandonar la zona el martes, cuando las condiciones habían empeorado a causa de una fuerte tormenta.

La oficina del sheriff del condado de Nevada no quiso dar más información cuando anunció la investigación el viernes. Una agencia estatal que regula la seguridad en el lugar de trabajo también dijo que abrió una investigación sobre la tragedia.

PUBLICIDAD

Las decisiones de los guías -y la forma en que se comunicaron a sus clientes- también podrían influir en el resultado de las demandas presentadas por las muertes, según los abogados. Aún no se sabe qué acceso tenían los guías a los últimos partes meteorológicos cuando el grupo empezó a esquiar.

“Hay muchas especulaciones”, dijo el abogado Ravn Whitington, que se especializa en casos de lesiones de esquí y muerte por negligencia en Truckee, California, cerca de donde ocurrió la avalancha. “Lo que saben los investigadores de Búsqueda y Rescate del Condado de Nevada, la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Nevada simplemente no es conocido por el público”.

Un equipo de búsqueda y rescate de la Patrulla de Carreteras de California sobrevuela un bosque mientras continúan las labores de rescate de un grupo de esquiadores desaparecidos el viernes 20 de febrero de 2026 en Truckee, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)

Blackbird Mountain Guides dijo en un comunicado que los cuatro guías estaban certificados en esquí de travesía y eran instructores de educación sobre avalanchas. La empresa dijo que sus guías se mantienen en contacto con los empleados de alto nivel en la base de Blackbird durante los viajes para repasar las condiciones y las posibles rutas.

“Aún estamos aprendiendo muchas cosas sobre lo ocurrido. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero las investigaciones están en marcha”, declaró la empresa.