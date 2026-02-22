Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Guías de esquiadores en la mira de investigadores tras mortal avalancha en California

Se investiga si existe negligencia criminal luego de la muerte de ocho personas

22 de febrero de 2026 - 8:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una señal de cerrado está parcialmente enterrada en la entrada del sendero Castle Peak en Soda Springs, California, el viernes 20 de febrero de 2026. (Stephen Lam)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una investigación para determinar si hubo negligencia criminal por parte de los guías de montaña durante una excursión de esquí en California que acabó con ocho personas muertas en una avalancha y otra presuntamente muerta, ha sorprendido a los expertos jurídicos, que afirman que la investigación tiene escasos precedentes.

RELACIONADAS

Los clientes de las excursiones de travesía suelen firmar exenciones de responsabilidad que protegen a los guías y a sus empresas de posibles demandas. Además, los tribunales de California reconocen que el esquí entraña ciertos peligros, afirma el abogado Andrew McDevitt.

Eso significa que los esquiadores recreativos asumen ciertos riesgos, como las posibles colisiones con rocas o árboles y las condiciones cambiantes de la nieve.

McDevitt y otros abogados de California, Colorado y Utah que llevan casos civiles derivados de accidentes de esquí dijeron que no habían oído hablar antes de una avalancha mortal durante un viaje guiado que desencadenara una investigación penal.

Pero la avalancha de esta semana está atrayendo una mirada más atenta probablemente debido a su escala y a la decisión de seguir adelante a pesar de las previsiones que indicaban posibles avalanchas, dijo McDevitt. El alud fue el más mortífero en Estados Unidos desde 1981, cuando murieron 11 escaladores en el monte Rainier, en el estado de Washington.

Equipos de búsqueda y rescate se preparan para la búsqueda de un grupo de esquiadores desaparecidos el viernes 20 de febrero de 2026 en Truckee, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)
Equipos de búsqueda y rescate se preparan para la búsqueda de un grupo de esquiadores desaparecidos el viernes 20 de febrero de 2026 en Truckee, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)

Rob Miner, abogado de Utah especializado en lesiones por esquí, señala que las exenciones firmadas por los clientes de las excursiones de travesía no eximen de responsabilidad a las empresas de guías si no siguen los protocolos de seguridad adecuados o no informan plenamente a sus clientes de los riesgos a los que se enfrentan.

“Son guías. Se supone que no te guiarán hacia una experiencia que pueda matarte, o que cree un riesgo de muerte irrazonable”, dijo Miner.

La gran avalancha se abatió sobre el grupo mientras esquiaba el martes en la remota Sierra Nevada. Entre las víctimas se encontraban tres de los cuatro guías de Blackbird Mountain Guides que dirigían la excursión. Seis personas sobrevivieron.

Entre los momentos cruciales para los investigadores se incluye la decisión de los guías de embarcarse en un viaje de tres días con 11 clientes en un momento de alto riesgo de avalanchas, seguida de la decisión de abandonar la zona el martes, cuando las condiciones habían empeorado a causa de una fuerte tormenta.

La oficina del sheriff del condado de Nevada no quiso dar más información cuando anunció la investigación el viernes. Una agencia estatal que regula la seguridad en el lugar de trabajo también dijo que abrió una investigación sobre la tragedia.

Las decisiones de los guías -y la forma en que se comunicaron a sus clientes- también podrían influir en el resultado de las demandas presentadas por las muertes, según los abogados. Aún no se sabe qué acceso tenían los guías a los últimos partes meteorológicos cuando el grupo empezó a esquiar.

“Hay muchas especulaciones”, dijo el abogado Ravn Whitington, que se especializa en casos de lesiones de esquí y muerte por negligencia en Truckee, California, cerca de donde ocurrió la avalancha. “Lo que saben los investigadores de Búsqueda y Rescate del Condado de Nevada, la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Nevada simplemente no es conocido por el público”.

Un equipo de búsqueda y rescate de la Patrulla de Carreteras de California sobrevuela un bosque mientras continúan las labores de rescate de un grupo de esquiadores desaparecidos el viernes 20 de febrero de 2026 en Truckee, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)
Un equipo de búsqueda y rescate de la Patrulla de Carreteras de California sobrevuela un bosque mientras continúan las labores de rescate de un grupo de esquiadores desaparecidos el viernes 20 de febrero de 2026 en Truckee, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) (Godofredo A. Vásquez)

Blackbird Mountain Guides dijo en un comunicado que los cuatro guías estaban certificados en esquí de travesía y eran instructores de educación sobre avalanchas. La empresa dijo que sus guías se mantienen en contacto con los empleados de alto nivel en la base de Blackbird durante los viajes para repasar las condiciones y las posibles rutas.

“Aún estamos aprendiendo muchas cosas sobre lo ocurrido. Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero las investigaciones están en marcha”, declaró la empresa.

Los 15 esquiadores iniciaron su viaje el domingo, justo cuando se intensificaban las advertencias sobre la tormenta. A primera hora del martes, las autoridades advirtieron de que se esperaban avalanchas. Los expertos en seguridad dicen que no es raro que los esquiadores de travesía salgan cuando hay una alerta de avalancha o incluso una advertencia de avalancha más grave.

Tags
Breaking NewsAvalanchaCaliforniaInvestigaciones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 21 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: