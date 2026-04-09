A la cárcel mujer imputada de fraude por casi $10,000 en Orocovis

La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto este miércoles contra Grechen M. Aponte Morales, imputada bajo cargos de apropiación ilegal y fraude por, presuntamente, ejecutar un esquema mediante el cual se apropió de $9,763.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó, en declaraciones escritas, que la fiscal María L. Varas García formuló los cargos contra Aponte Morales apoyada en los hallazgos de la pesquisa realizada por la División de Robo de la Comandancia de Aibonito.

Malavé Núñez encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $10,000 que Aponte Morales no prestó. La imputada permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, cuya fecha no fue provista.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2025 cuando Aponte Morales, presuntamente, utilizó la información personal de la cuenta de banco de una persona y realizó pagos a diferentes compañías ascedentes a $9,763.00.