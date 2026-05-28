Se desconoce el estado de los cuatro alpinistas que están atrapados en el monte McKinley de Alaska

Alaska- Los equipos de rescate continúan luchando por llegar hasta donde están cuatro alpinistas que cayeron en un punto del Monte McKinley de Alaska, el pico más alto de América del Norte, informó el jueves el Servicio de Parques Nacionales.

Las condiciones de los escaladores no se conocieron inmediatamente después de la caída, que se informó a los guardaparques del Parque Nacional y Reserva Denali durante la noche, y los guardaparques estaban buscando una ventana de tiempo que les permitiera llegar a la zona en helicóptero, dijo un comunicado de la agencia. Los cuatro escaladores formaban parte de un equipo de siete personas.

Los otros tres escaladores atendieron a los que cayeron y luego regresaron al campamento, dice el comunicado. La caída se produjo cerca del paso de Denali, a unos 18,200 pies. Los escaladores regresaron a una zona conocida como campamento alto, a unos 17,000 pies, según el comunicado. El McKinley se encuentra a unos 20,308 pies.

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A lo largo de los años, se han producido muchas lesiones y muertes de escaladores en la travesía entre el campamento alto y el paso de Denali, principalmente a causa de caídas sin protección, según el parque.

Los guardas del parque y los guías de montaña instalan y mantienen piquetes de nieve -que se utilizan para ayudar a construir anclajes para una mayor protección en zonas como pendientes pronunciadas- entre el campamento alto y el paso de Denali, dice el parque. Se insta a los escaladores a que tengan sus propios piquetes en caso de que falte la protección colocada por guardas y guías.

El servicio de parques dijo que las condiciones meteorológicas en la montaña estaban mejorando y pronto permitirían las operaciones de helicóptero. Las condiciones a lo largo del día han sido variables, con techos de nubes bajas y visibilidad limitada, dijo Scott Carr, portavoz del servicio de parques.