Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Se desconoce el estado de los cuatro alpinistas que están atrapados en el monte McKinley de Alaska

Los equipos de rescate intentan llegar hasta el punto donde se encuentran para extraerlos a salvo

28 de mayo de 2026 - 7:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Monte McKinley es el pico más alto de Norteamérica y se encuentra en el Parque Nacional y Reserva de Denali, Alaska. (Becky Bohrer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Alaska- Los equipos de rescate continúan luchando por llegar hasta donde están cuatro alpinistas que cayeron en un punto del Monte McKinley de Alaska, el pico más alto de América del Norte, informó el jueves el Servicio de Parques Nacionales.

RELACIONADAS

Las condiciones de los escaladores no se conocieron inmediatamente después de la caída, que se informó a los guardaparques del Parque Nacional y Reserva Denali durante la noche, y los guardaparques estaban buscando una ventana de tiempo que les permitiera llegar a la zona en helicóptero, dijo un comunicado de la agencia. Los cuatro escaladores formaban parte de un equipo de siete personas.

Los otros tres escaladores atendieron a los que cayeron y luego regresaron al campamento, dice el comunicado. La caída se produjo cerca del paso de Denali, a unos 18,200 pies. Los escaladores regresaron a una zona conocida como campamento alto, a unos 17,000 pies, según el comunicado. El McKinley se encuentra a unos 20,308 pies.

A lo largo de los años, se han producido muchas lesiones y muertes de escaladores en la travesía entre el campamento alto y el paso de Denali, principalmente a causa de caídas sin protección, según el parque.

Los guardas del parque y los guías de montaña instalan y mantienen piquetes de nieve -que se utilizan para ayudar a construir anclajes para una mayor protección en zonas como pendientes pronunciadas- entre el campamento alto y el paso de Denali, dice el parque. Se insta a los escaladores a que tengan sus propios piquetes en caso de que falte la protección colocada por guardas y guías.

El servicio de parques dijo que las condiciones meteorológicas en la montaña estaban mejorando y pronto permitirían las operaciones de helicóptero. Las condiciones a lo largo del día han sido variables, con techos de nubes bajas y visibilidad limitada, dijo Scott Carr, portavoz del servicio de parques.

Según el parque, la temporada típica de escalada en el McKinley comienza a finales de abril y se prolonga hasta mediados de julio. Hasta el jueves había 516 escaladores en la montaña, dijo Carr por correo electrónico.

Tags
Breaking NewsAlaskaalpinismoRescatesServicio de Parques Nacionales
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 28 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: