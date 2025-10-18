Opinión
18 de octubre de 2025
80°lluvia moderada
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Por 18 meses: daños por tormenta en Alaska impedirán a residentes volver a sus hogares

Los remanentes del tifón Halong golpearon el área con la ferocidad de un huracán de categoría 2

18 de octubre de 2025 - 8:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta fotografía proporcionada por el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa, el personal de rescate de la Guardia Nacional Aérea de Alaska realiza una misión de búsqueda y rescate en Kipnuk, Alaska. (Courtesy)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los daños causados por las inundaciones del fin de semana en las remotas aldeas de Alaska son tan extremos que muchos de los más de 2,000 desplazados no podrán regresar a sus hogares durante al menos 18 meses, afirmó el gobernador Mike Dunleavy en una solicitud a la Casa Blanca para una declaración de desastre mayor.

En una de las aldeas más afectadas, Kipnuk, una evaluación inicial mostró que 121 viviendas han sido destruidas, lo que representa el 90% del total, escribió Dunleavy. En Kwigillingok, donde tres docenas de casas fueron arrastradas por las aguas, un poco más de un tercio de las residencias son inhabitables.

Los remanentes del tifón Halong golpearon el área con la ferocidad de un huracán de categoría 2, señaló Dunleavy, y provocó una marejada ciclónica en la región. Una persona murió, dos siguen desaparecidas y los equipos de rescate sacaron a decenas de personas de sus casas mientras éstas eran arrastradas.

Las previsiones contemplaban más viento y lluvia para el miércoles a lo largo de la costa de Alaska, donde dos pequeñas aldeas quedaron arrasadas por los restos del tifón Halong y las autoridades trataban de encontrar refugio para las más de 1,500 personas desplazadas. La tormenta del fin de semana causó fuertes vientos y oleaje que azotaron las comunidades nativas ubicadas en tierras bajas a lo largo del delta del Yukón-Kuskokwim, en la parte suroeste del estado, a casi 500 millas de Anchorage. Están fuera del sistema de carreteras principales del estado y en esta época del año solo se puede llegar allí por agua o por aire.
1 / 11 | FOTOS: Catastrófica situación en Alaska tras pueblos ser arrastrados por tormenta. Las previsiones contemplaban más viento y lluvia para el miércoles a lo largo de la costa de Alaska, donde dos pequeñas aldeas quedaron arrasadas por los restos del tifón Halong y las autoridades trataban de encontrar refugio para las más de 1,500 personas desplazadas. - The Associated Press

Los funcionarios han estado evacuando a las personas de las inundadas aldeas nativas de Alaska. Cientos de damnificados han sido trasladados a Anchorage en aviones militares, y hay más vuelos planeados para el viernes y el sábado. Dunleavy expresó que espera que más de 1,500 personas sean reubicadas en las principales ciudades del estado.

Breaking NewsAlaskaInundacionesMarejadasTormentaHuracanesCambio climáticoCalentamiento global
