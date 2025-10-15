Tormenta devasta dos pueblos de Alaska y desplaza a más de 1,500 personas

Juneau - Más lluvia y viento se pronosticaron el miércoles a lo largo de la costa de Alaska, donde dos pequeños pueblos fueron devastados por los remanentes del tifón Halong y los funcionarios se apresuraban a encontrar refugio para más de 1,500 personas expulsadas de sus hogares.

La tormenta del fin de semana trajo fuertes vientos y oleaje que azotaron las comunidades nativas de Alaska de tierras bajas a lo largo del delta del Yukon-Kuskokwim en la parte suroeste del estado, a casi 800 km de Anchorage. Al menos una persona murió y dos estaban desaparecidas. La Guardia Costera rescató a dos docenas de personas de sus hogares después de que las estructuras flotaran hacia el mar.

Cientos de personas se alojaban en refugios escolares, incluido uno sin baños en funcionamiento, dijeron las autoridades. El sistema meteorológico siguió a una tormenta que azotó partes del oeste de Alaska días antes.

En toda la región, más de 1,500 personas fueron desplazadas. Docenas fueron trasladadas en avión a un refugio instalado en la armería de la Guardia Nacional en la ciudad central regional de Bethel, una comunidad de 6,000 personas, y los funcionarios estaban considerando trasladar a los evacuados a refugios a más largo plazo o viviendas de emergencia en Fairbanks y Anchorage.

Las comunidades más afectadas incluyeron Kipnuk, con una población de 715 habitantes, y Kwigillingok, con una población de 380. Están fuera del sistema de carreteras principal del estado y se puede llegar a ellas en esta época del año solo por agua o por aire.

“Es catastrófico en Kipnuk. No pintemos ninguna otra imagen”, dijo Mark Roberts, comandante de incidentes de la división de gestión de emergencias del estado, en una conferencia de prensa el martes. “Estamos haciendo todo lo posible para seguir apoyando a esa comunidad, pero es tan malo como se pueda imaginar”.

Entre los que esperaban la evacuación a Bethel el martes se encontraba Brea Paul, de Kipnuk, quien dijo en un mensaje de texto que había visto unas 20 casas flotando a la luz de la luna el sábado por la noche.

“Algunas casas encendían las luces de sus teléfonos como si estuvieran pidiendo ayuda, pero ni siquiera podíamos hacer nada”, escribió.

A la mañana siguiente, grabó un video de una casa sumergida casi hasta la línea del techo mientras pasaba flotando frente a su casa.

Paul y sus vecinos tuvieron una larga reunión en el gimnasio de la escuela local el lunes por la noche. Cantaron canciones mientras trataban de descubrir qué hacer a continuación, dijo. Paul no estaba segura de adónde iría.

“Es muy desgarrador despedirse de los miembros de nuestra comunidad sin saber cuándo podremos volver a vernos”, dijo.

A unos 48 kilómetros de distancia, en Kwigillingok, una mujer fue encontrada muerta y las autoridades suspendieron el lunes por la noche la búsqueda de dos hombres cuya casa se había ido flotando.

La escuela era la única instalación en la ciudad con energía completa, pero no tenía baños en funcionamiento y 400 personas se quedaron allí el lunes por la noche. Los trabajadores estaban tratando de arreglar los baños; un informe de situación del centro estatal de operaciones de emergencia del martes señaló que se estaban utilizando baños portátiles, o “cubos de miel”.

Una evaluación preliminar mostró que todas las casas en el pueblo fueron dañadas por la tormenta, y alrededor de tres docenas se habían alejado de sus cimientos, dijo la oficina de gestión de emergencias.

Los sistemas de energía se inundaron en Napakiak y se informó de una grave erosión en Toksook Bay. En Nightmute, los funcionarios dijeron que se informó que bidones de combustible flotaban en la comunidad, y había un olor a combustible en el aire y una mancha en el agua.

La Guardia Nacional fue activada para ayudar con la respuesta de emergencia, y las tripulaciones estaban tratando de aprovechar cualquier pausa en el clima para transportar alimentos, agua, generadores y equipos de comunicación.

Funcionarios advierten sobre un largo camino hacia la recuperación y la necesidad de un apoyo continuo para las comunidades más afectadas. La mayoría de los suministros de reconstrucción tendrían que ser transportados y queda poco tiempo con el invierno a la vuelta de la esquina.

“Las comunidades indígenas de Alaska son resilientes”, dijo Rick Thoman, especialista en clima de Alaska en la Universidad de Alaska Fairbanks. “Pero, ya sabes, cuando tienes una comunidad entera donde efectivamente todas las casas están dañadas y muchas de ellas serán inhabitables con el invierno llamando a la puerta ahora, hay muy poco que cualquier individuo o cualquier pequeña comunidad pueda hacer”.

Thoman dijo que la tormenta probablemente fue alimentada por las cálidas aguas superficiales del océano Pacífico, que se ha estado calentando debido al cambio climático causado por el hombre y haciendo que las tormentas sean más intensas.