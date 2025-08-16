Vladimir Putin “gana terreno” en la cumbre de Alaska: obtiene la “mayor parte” de lo que buscaba

En Alaska, el presidente Vladimir Putin caminó sobre una alfombra roja, estrechó manos e intercambió sonrisas con su homólogo estadounidense. Donald Trump terminó la cumbre elogiando su relación y llamando a Rusia “una gran potencia... el número 2 del mundo”, aunque admitió que no llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.

Para el sábado por la mañana, hora de Moscú, Trump parecía haber abandonado la idea de un alto el fuego como un paso hacia la paz —algo que él y Ucrania habían impulsado durante meses— en favor de buscar un “Acuerdo de Paz” en toda regla para poner fin a la guerra, haciéndose eco de una posición de larga data del Kremlin. Las “severas consecuencias” que amenazó contra Moscú por continuar las hostilidades no estaban a la vista. En los campos de batalla de Ucrania, las tropas rusas avanzaban lentamente, con el tiempo de su lado.

La cumbre de Alaska, organizada apresuradamente, “no produjo nada para el señor Trump y le dio al señor Putin la mayor parte de lo que estaba buscando”, dijo Laurie Bristow, exembajadora británica en Rusia.

La visita de Putin a Alaska fue la primera a Estados Unidos en 10 años y la primera a un país occidental desde que invadió Ucrania en 2022 y hundió las relaciones entre Estados Unidos y Rusia al punto más bajo desde la Guerra Fría. Siguieron sanciones paralizantes, junto con esfuerzos para evitar a Rusia en el escenario mundial.

En otro golpe importante, la Corte Penal Internacional emitió en 2023 una orden de arresto contra Putin por acusaciones de crímenes de guerra, proyectando una sombra sobre sus viajes al extranjero y contactos con otros líderes mundiales.

El regreso de Trump a la Casa Blanca pareció trastocar todo eso. Saludó calurosamente a Putin, incluso aplaudiéndole, en una alfombra roja mientras aviones de guerra estadounidenses sobrevolaban, mientras el mundo observaba.

El sobrevuelo fue tanto “una muestra de poder” como un gesto de bienvenida del presidente estadounidense al líder del Kremlin, “mostrado a un amigo”, dijo el coronel retirado Peer de Jong, exasesor de dos presidentes franceses y autor de Putin, Señor de la Guerra.

Funcionarios y medios rusos se deleitaron con las imágenes de la “recepción llena de pompa” y el “máximo respeto” que Putin recibió en Alaska.

Putin ha “salido del aislamiento internacional”, regresando al escenario mundial como uno de los dos líderes mundiales, y “no fue en lo más mínimo desafiado” por Trump, quien ignoró la orden de arresto contra Putin de la CPI, dijo Bristow a The Associated Press.

Para Putin, “misión cumplida”.

Putin “vino a la cumbre de Alaska con el objetivo principal de detener cualquier presión sobre Rusia para que pusiera fin a la guerra”, dijo Neil Melvin, director de seguridad internacional en el Royal United Services Institute, con sede en Londres. “Considerará el resultado de la cumbre como misión cumplida”.

En los últimos meses, Trump ha presionado por un alto el fuego, algo que Ucrania y sus aliados apoyaron e insistieron en que era un requisito previo para cualquier conversación de paz. El Kremlin lo ha rechazado, sin embargo, argumentando que no está interesado en una tregua temporal, sino en un acuerdo de paz a largo plazo.

Las demandas oficiales de Moscú para la paz hasta ahora han seguido siendo inaceptables para Kiev: quiere que Ucrania ceda cuatro regiones que Rusia solo ocupa parcialmente, junto con la Península de Crimea, anexada ilegalmente en 2014. Ucrania también debe renunciar a su intento de unirse a la OTAN y reducir su ejército, dice el Kremlin.

Después de Alaska, Trump pareció hacerse eco de la posición del Kremlin sobre un alto el fuego, publicando en las redes sociales que, después de que habló con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y líderes europeos, “todos determinaron que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se mantiene”.

En una declaración después de la llamada de Trump, los líderes europeos no abordaron si un acuerdo de paz era preferible a un alto el fuego.

El tabloide pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda lo describió como una “enorme victoria diplomática” para Putin, cuyas fuerzas tendrán tiempo para obtener más ganancias territoriales.

La cumbre tuvo lugar una semana después de una fecha límite que Trump le dio al Kremlin para detener la guerra o enfrentar sanciones adicionales a sus exportaciones de petróleo en forma de aranceles secundarios a los países que lo compran.

Trump ya impuso esos aranceles a India, y si se aplican a otros, los ingresos rusos “probablemente se verían afectados muy mal y muy rápidamente”, dijo Chris Weafer, CEO de la consultora Macro-Advisory Ltd.

En los días previos a Alaska, Trump también amenazó con “consecuencias muy severas” no especificadas si Putin no estaba de acuerdo en detener la guerra. Pero si esas consecuencias se materializarán sigue sin estar claro. Cuando se le preguntó al respecto en una entrevista posterior a la cumbre con Fox News Channel, Trump dijo que no necesita “pensar en eso ahora mismo” y sugirió que podría revisar la idea en “dos semanas o tres semanas o algo así”.

Alexandra Prokopenko, del Carnegie Russia Eurasia Center y exasesora del Banco Central Ruso, publicó en X que fue “una importante victoria táctica para Putin” que le da a Moscú “una oportunidad para construir alternativas y estar preparado”.

En una declaración después de la cumbre, Putin afirmó que los dos líderes habían llegado a un “entendimiento” sobre Ucrania y advirtió a Europa que no “torpedeara el progreso naciente”. Pero Trump dijo: “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

En su entrevista con Fox, Trump insistió en que la responsabilidad en el futuro podría recaer en Zelenskyy “para que lo haga”, pero dijo que también habría alguna participación de las naciones europeas.

Zelenskyy se reunirá con Trump en la Casa Blanca el lunes. Ambos plantearon la posibilidad de una cumbre trilateral con Putin, pero el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que no se discutió en Alaska. El Kremlin ha mantenido durante mucho tiempo que Putin solo se reuniría con Zelenskyy en las etapas finales de las conversaciones de paz.

“Trump ahora parece estar trasladando la responsabilidad hacia Kiev y Europa, mientras aún mantiene un papel para sí mismo”, escribió en X Tatiana Stanovaya, del Carnegie Russia and Eurasia Center.

Fiona Hill, asesora principal sobre Rusia en su primera administración, dijo a AP que Trump ha encontrado su rival porque “Putin es un matón mucho más grande”.

Trump quiere ser el negociador de “un gran acuerdo inmobiliario entre Rusia y Ucrania”, dijo, pero en su mente puede “aplicar presión real” solo a un lado: Kiev.

Hill dijo que espera que Trump le diga a Zelenskyy que “realmente vas a tener que llegar a un acuerdo” con Putin porque Trump quiere que el conflicto desaparezca de su plato y no está preparado para presionar al presidente ruso.

Lejos del lugar de la cumbre y su telón de fondo que decía “Buscando la Paz”, Rusia continuó bombardeando Ucrania y haciendo avances incrementales en el frente de más de 965.61 km.

Rusia disparó un misil balístico y 85 drones durante la noche. Ucrania derribó o interceptó 61 drones, dijo su fuerza aérea. Las áreas de primera línea de Sumy, Dnipropetrovsk, Donetsk y Chernihiv fueron atacadas.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había tomado el control del pueblo de Kolodyazi, en la región de Donetsk, junto con Vorone, en la región de Dnipropetrovsk. Ucrania no comentó sobre las afirmaciones. Las fuerzas rusas se están acercando a los bastiones de Pokrovsk y Kostiantynivka, en la región de Donetsk, que Moscú anexó ilegalmente en 2022 pero aún solo controla parcialmente.

