Donald Trump acuerda mantener a jefe de la policía de Washington D. C. en su puesto

El viernes, el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás y acordó dejar al jefe de policía de Washington D. C. al mando del departamento. Mientras tanto, la fiscal general Pam Bondi, en un nuevo memorando, ordenó a la policía del Distrito que cooperara con las autoridades migratorias federales, independientemente de las leyes de la ciudad.

La orden de Bondi se produjo después de que funcionarios de la capital del país presentaran una demanda el viernes para impedir que el presidente asumiera el control de la policía de Washington. La noche anterior, su gobierno había intensificado su intervención en las fuerzas del orden de la ciudad al nombrar a un funcionario federal como el nuevo jefe de emergencia del departamento, lo que esencialmente puso a la fuerza policial bajo el control total del gobierno federal.

La nueva orden de la fiscal general representa un retroceso parcial para el gobierno de Trump ante el intenso escepticismo de un juez sobre la legalidad de la directiva anterior de Bondi. Pero Bondi también indicó que la administración continuaría presionando a los líderes de Washington D. C. para que ayuden a las autoridades federales a perseguir agresivamente a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país, a pesar de las leyes municipales vigentes que limitan la cooperación entre la policía y las autoridades de inmigración.

En una publicación en redes sociales el viernes por la noche, Bondi criticó al fiscal general de Washington D. C., Brian Schwalb, afirmando que “continúa oponiéndose a nuestros esfuerzos por mejorar la seguridad pública”. Sin embargo, añadió: “Seguimos comprometidos a colaborar estrechamente con la alcaldesa Bowser, quien se dedica a garantizar la seguridad de los residentes, trabajadores y visitantes en Washington, D. C.”

La oficina de la alcaldesa Muriel Bowser informó el viernes por la noche que aún estaba evaluando la nueva orden del Departamento de Justicia.

“Lo que sabemos es que los residentes de Washington D. C. están preocupados y tenemos un aumento repentino de agentes federales”, declaró Bowser durante una conferencia de prensa previa frente al juzgado.

La jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela Smith, afirmó que la medida anterior de Trump de marginarla amenazaría la ley y el orden al alterar drásticamente la estructura de mando. “En mis casi tres décadas trabajando en las fuerzas del orden, nunca he visto una sola acción gubernamental que representara una amenaza mayor para la ley y el orden que esta peligrosa directiva”, declaró en un documento judicial.

La batalla legal fue la evidencia más reciente de la escalada de tensiones en una ciudad mayoritariamente demócrata cuyo departamento de policía ahora está en gran parte bajo el control de la administración del presidente republicano. La toma de posesión de Trump es histórica, pero se desarrolló con un lento aumento de agentes federales y de la Guardia Nacional al comienzo de la semana.

Sin embargo, a medida que se acercaba el fin de semana, señales por toda la ciudad —desde las calles hasta el sistema legal— sugerían una crisis cada vez más profunda sobre quién controla las políticas migratorias y policiales de la ciudad, el derecho del distrito a autogobernarse y la vida cotidiana de los millones de personas que viven y trabajan en el área metropolitana.

Impulso a un acuerdo

El viernes, ambas partes se enfrentaron en el tribunal durante horas ante la jueza federal de distrito Ana Reyes, quien supervisa la demanda. Reyes indicó que la ley probablemente no otorga al gobierno de Trump la facultad de asumir el control total de la policía municipal, pero probablemente sí le otorga al presidente más poder del que la ciudad desearía.

“Según mi interpretación del estatuto, el presidente puede pedir, el alcalde debe proveer, pero el presidente no puede controlar”, dijo Reyes, quien fue nominado al cargo por el presidente demócrata Joe Biden.

La jueza presionó a ambas partes para que llegaran a un acuerdo, prometiendo emitir una orden judicial que impida temporalmente al gobierno nombrar un nuevo jefe si no llegaban a un acuerdo.

Yaakov Roth, abogado del gobierno de Trump, declaró en el tribunal que la decisión de marginar a Smith se produjo después de una orden de inmigración que aún impedía cierta ayuda a las autoridades federales. Argumentó que el presidente tiene amplia autoridad para determinar qué tipo de ayuda debe brindar la policía en Washington. La toma de control policial es la última maniobra de Trump para poner a prueba los límites de su autoridad legal y llevar a cabo su agenda, apoyándose en estatutos ambiguos y un supuesto estado de emergencia para reforzar su mensaje de mano dura contra la delincuencia y sus planes de acelerar la deportación masiva de personas que se encuentran sin permiso en Estados Unidos.

También marca una de las ejecuciones más drásticas de la autoridad federal sobre un gobierno local en la era moderna. Si bien Washington ha lidiado con picos de violencia y una visible falta de vivienda, la tasa de homicidios de la ciudad se ubica por debajo de la de varias otras grandes ciudades estadounidenses, y la capital no se encuentra en medio del colapso de seguridad pública que ha descrito la administración Trump.

El presidente tiene más poder sobre la capital del país que otras ciudades, pero Washington D. C. ha elegido a su propio alcalde y consejo municipal desde la firma de la Ley de Autonomía en 1973.

Trump es el primer presidente en ejercer control sobre la fuerza policial de la ciudad desde su aprobación. La ley limita ese control a 30 días sin la aprobación del Congreso, aunque Trump ha sugerido que buscaría extenderlo.

Compartirán información de inmigrantes

La directiva de Bondi, emitida el jueves por la noche, de poner al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, a cargo del departamento de policía se produjo incluso después de que Smith les hubiera ordenado a los oficiales del MPD horas antes, el mismo jueves, que compartieran información con las agencias de inmigración sobre personas que no estuvieran bajo custodia, como alguien involucrado en una parada de tráfico o un puesto de control. El Departamento de Justicia afirmó que Bondi discrepó de las instrucciones del jefe de policía porque permitían la práctica continua de las “políticas santuario”, que generalmente limitan la cooperación de las fuerzas del orden locales con los agentes federales de inmigración.

Mientras tanto, defensores de los inmigrantes en Washington intentaban asesorar a los inmigrantes sobre cómo responder a las nuevas políticas. Anusce Sanai, director legal asociado de Ayuda, una organización sin fines de lucro para inmigrantes con sede en Washington afirmó que aún están analizando los aspectos legales de las políticas.

“Incluso con la administración más antiinmigrante, siempre les decíamos a nuestros clientes que debían llamar a la policía, que debían llamar a la policía”, declaró Sanai. “Pero ahora nos vemos en la necesidad de ser muy cuidadosos con lo que aconsejamos”. Amy Fischer, organizadora de Migrant Solidarity Mutual Aid, afirmó que antes de la toma de control federal, lo más común en la capital del país era que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) atacara a individuos específicos. Pero desde el viernes pasado por la noche, han visto un “cambio realmente significativo”, afirmó, con ICE y agentes federales realizando patrullajes itinerantes por la ciudad.

Fischer indicó que una línea directa establecida por defensores de la inmigración para denunciar la actividad de ICE “recibe llamadas casi sin parar”.

ICE informó en una publicación en X que sus equipos arrestaron a “varias” personas en Washington el viernes. Un video publicado en X mostraba a dos uniformados esposando a una persona mientras estaban de pie frente a una camioneta de transporte blanca.

Importante demostración de fuerza

Una población ya tensa tras días de intensificación de la actividad ha comenzado a presenciar demostraciones de fuerza más significativas en toda la ciudad. Tropas de la Guardia Nacional vigilaron algunos de los monumentos más famosos del mundo, y Humvees se posicionaron frente a la concurrida estación principal de trenes. Voluntarios ayudaron a personas sin hogar a abandonar campamentos de larga data, cuyo destino a menudo era incierto.

Veinte equipos federales de policía se desplegaron por la ciudad el jueves por la noche, con más de 1750 personas uniéndose al operativo, según informó un funcionario de la Casa Blanca, quien habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre el operativo. Realizaron 33 arrestos, incluyendo a 15 migrantes sin estatus legal permanente, añadió el funcionario. Otros fueron arrestados con órdenes de arresto por asesinato, violación y conducir bajo la influencia del alcohol.