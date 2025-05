Donald Trump nombrará a exjueza y presentadora de Fox News como jefa interina de la Fiscalía federal en Washington D. C.

El presidente Donald Trump anunció el jueves que nombrará a la presentadora de Fox News , Jeanine Pirro , exfiscal y exjueza, como la jefa de fiscales federales de Washington D. C.

En una publicación en Truth Social, Trump anunció que nombraría a Pirro como fiscal federal interina en Washington, D. C., aunque no indicó si consideraba nominarla permanentemente para el puesto que requiere confirmación del Senado .

Trump retiró la nominación de Martin, Jr., después de que un senador republicano clave, Thom Tillis (según el periódico The New York Times), indicó que no apoyaría su confirmación debido a su defensa de los manifestantes que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Tillis es miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado federal.