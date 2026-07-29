Rusia va contra el fundador de Telegram: lo acusa de apoyar el terrorismo y pide su arresto

Las autoridades rusas han acusado a Pavel Durov, fundador, propietario y director general de la aplicación de mensajería Telegram, de “colaborar con el terrorismo” y lo han incluido en una lista internacional de personas buscadas, según informó el miércoles la principal agencia de seguridad interna de Rusia.

Los cargos contra Durov, que nació y comenzó su carrera en Rusia pero luego se trasladó al extranjero, se producen mientras las autoridades rusas restringen Telegram, una de las aplicaciones de mensajería más populares del país. Esto forma parte de un esfuerzo a largo plazo para someter Internet al control total del Kremlin, que se ha intensificado desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

La administración de Telegram no ha eliminado “numerosos canales, chats y bots” que “son utilizados activamente por agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos masivos y ciberfraude” en Rusia, lo que ha provocado ”numerosas víctimas humanas", afirmó el miércoles en un comunicado el Servicio Federal de Seguridad, también conocido como el FSB.

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La agencia acusó a los servicios de seguridad ucranianos de utilizar un popular bot de chat de citas en Telegram para atraer y reclutar a rusos con el fin de que llevaran a cabo “actividades de sabotaje y terrorismo”, y afirmó que 46 usuarios del bot de chat, de entre 12 y 22 años, han sido detenidos en toda Rusia desde julio de 2025 por agredir a agentes de las fuerzas del orden, provocar incendios y cometer otros actos.

Durov anunció a principios de este año que las autoridades rusas habían abierto una investigación penal en su contra y las acusó de inventarse pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de un intento de “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

Si es declarado culpable, el empresario podría enfrentarse a una pena de hasta cadena perpetua en Rusia.

Telegram no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Su página web oficial indica que la empresa tiene su sede en Dubái y que Durov, que tiene doble nacionalidad francesa y emiratí, también vive allí.

Rusia ha restringido Telegram

Durante el mandato del presidente Vladímir Putin, las autoridades rusas han puesto en marcha iniciativas en diversos ámbitos para controlar Internet. Han aprobado leyes restrictivas y han prohibido sitios web y plataformas que no cumplen con su normativa, y se han centrado en mejorar la tecnología para supervisar y manipular la actividad en línea.

Varias plataformas populares de redes sociales, como Facebook, Instagram y X, han sido prohibidas en Rusia. Se ha ralentizado el acceso a YouTube, se han bloqueado aplicaciones de mensajería tan populares como Signal y Viber, y las más utilizadas —WhatsApp y Telegram— están sujetas a restricciones.

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La popular plataforma rusa de redes sociales VK, similar a Facebook, fundada por Durov mucho antes de que lanzara la aplicación de mensajería Telegram, había quedado bajo el control de empresas afines al Kremlin. Rusia intentó bloquear Telegram entre 2018 y 2020, pero no lo consiguió.

Aunque todavía es posible eludir algunas de las restricciones mediante el uso de servicios de redes privadas virtuales, muchos de ellos también suelen estar bloqueados.

Al mismo tiempo, Rusia promueve activamente la aplicación de mensajería “nacional” conocida como MAX, que, según los críticos, podría utilizarse con fines de vigilancia. Los desarrolladores y los funcionarios promocionan la plataforma como una ventanilla única para la mensajería, los servicios públicos en línea, la realización de pagos y mucho más. La plataforma declara abiertamente que compartirá los datos de los usuarios con las autoridades cuando estas lo soliciten, y los expertos afirman además que no utiliza cifrado de extremo a extremo.

La decisión de restringir Telegram provocó un descontento generalizado en Rusia, y este año activistas de varias regiones rusas intentaron organizar protestas en contra, pero las autoridades sofocaron casi todos sus intentos.

Los blogueros militares también han arremetido contra la represión, alegando que la aplicación es una herramienta de comunicación indispensable para las tropas rusas en Ucrania y para los activistas que llevan a cabo campañas de recaudación colectiva para ayudar a las fuerzas de Moscú.

El Gobierno prometió inicialmente no restringir Telegram en el campo de batalla, pero el Kremlin adoptó una postura diferente.

En una reunión con Putin con motivo del Día Internacional de la Mujer, una militar calificó a Telegram de “herramienta de comunicación enemiga” y se mostró de acuerdo con él cuando afirmó que “el uso de sistemas de comunicación que no son nuestros, que no están bajo nuestro control, supone un peligro para el personal” en combate.

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Durov fue detenido en Francia en 2024

Durov ha sido objeto de investigaciones penales en otros países.

En 2024, fue detenido en París acusado de que su plataforma se estaba utilizando para actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

Las autoridades francesas presentaron cargos preliminares contra él por presuntamente permitir actividades delictivas en la plataforma. El Kremlin criticó entonces a las autoridades francesas por calificar de “selectiva” la medida adoptada contra Durov.