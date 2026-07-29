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De insulto a símbolo: cómo las “Cucarachas” forzaron cambios en el gobierno en India

Lo que comenzó como una sátira política en redes sociales terminó convertido en una de las movilizaciones juveniles más visibles

29 de julio de 2026 - 11:02 AM

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Un manifestante con una máscara de cucaracha en una protesta en Nueva Delhi . (Manish Swarup)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva Delhi - Tras más de un mes de protestas en la India, el movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, forzó la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, aceleró una reforma del sistema de exámenes y abrió un debate sobre la respuesta policial y la relación del Gobierno de Narendra Modi con los jóvenes.

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Lo que comenzó como una sátira política en redes sociales terminó convertido en una de las movilizaciones juveniles más visibles que ha enfrentado Modi en su tercer mandato. Aunque el futuro del movimiento sigue abierto, estas son algunas de las principales consecuencias que dejó la protesta.

1. Adiós al ministro de Educación

La principal demanda de “Cucarachas” era la renuncia de Pradhan, a quien el movimiento responsabilizaba políticamente de las filtraciones e irregularidades denunciadas en varios exámenes oficiales.

El caso más sensible fue el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a Medicina y una de las más competitivas del país. En la India, estos exámenes son vistos por millones de jóvenes y familias como una de las principales vías de acceso a universidades, empleos públicos y movilidad social.

El Gobierno se resistió durante semanas a aceptar la salida del ministro, pero Pradhan dimitió el sábado tras una negociación directa con representantes del CJP.

2. Una reforma contra las filtraciones

En un intento de responder a la crisis, el Gobierno presentó un proyecto de ley para endurecer las penas contra las filtraciones y fraudes en exámenes oficiales.

La propuesta prevé hasta diez años de cárcel y multas de unos $60,000 para los implicados, además de una fuerza especial de investigación y tribunales de vía rápida para acelerar los procesos.

El primer ministro también anunció la creación de un grupo de trabajo de alto nivel, liderado por el experto tecnológico Nandan Nilekani, para revisar el sistema de evaluaciones y reforzar su credibilidad.

3. La actuación policial bajo examen

En el punto más tenso de la movilización, la Policía golpeó con lathis, los bastones policiales indios, lanzó gases lacrimógenos y usó escopetas de perdigones contra manifestantes que intentaban marchar hacia el Parlamento.

En el estado de Bihar, un agente fue suspendido después de que se difundiera un video en el que presuntamente aparece disparando un fusil AK-47 durante una protesta estudiantil vinculada a la misma ola de movilizaciones.

El Supremo ordenó esta semana una investigación independiente sobre la violencia policial y pidió liberar a los manifestantes detenidos que no tengan antecedentes penales. También exigió preservar grabaciones de seguridad, drones, cámaras corporales y comunicaciones policiales, y prohibió publicar datos personales y digitales de los manifestantes.

4. Modi y la generación Z

La protesta obligó además al Gobierno a mirar hacia el terreno digital donde nació “Cucarachas”. Modi, cuya imagen pública suele estar cuidadosamente producida, apareció durante la crisis en un vídeo dirigido a la generación Z, grabado en un formato más cercano al lenguaje de las redes sociales que a sus mensajes institucionales habituales.

Según medios indios, el primer ministro pidió además a sus ministros aumentar su presencia en Instagram, publicar reels y organizar sesiones interactivas con jóvenes. Un análisis de India Today señaló que la actividad de ministros del Gabinete en Instagram aumentó un 13 % entre el 13 y el 26 de julio.

5. La victoria de un movimiento con futuro incierto

La renuncia de Pradhan dio al CJP una victoria frente a un Gobierno que rara vez cede ante la presión callejera. Pero el movimiento no ha presentado la salida del ministro como un cierre definitivo.

Sus líderes mantienen demandas sobre compensaciones para familias de aspirantes al NEET fallecidos por suicidio, retirada de causas contra manifestantes, garantías para estudiantes y reformas más amplias del sistema de exámenes.

El futuro de “Cucarachas” es incierto, pero su irrupción dejó una señal política difícil de ignorar, una protesta juvenil nacida en redes logró pasar a la calle, negociar con el Gobierno y convertir un escándalo educativo en una crisis nacional.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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