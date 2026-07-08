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El Kremlin celebra como un “paso importante” la decisión del COI que suaviza las restricciones olímpicas a Rusia

El consejo del ente olímpico no es vinculante para los órganos rectores de cada deporte

8 de julio de 2026 - 3:20 PM

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Una persona camina enfrente de los aros olímpicos en las oficinas del Comité Olímpico Ruso en Moscú. (Pavel Bednyakov)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Kremlin acogió como un “paso importante” la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de eliminar muchas de sus restricciones hacia Rusia y que representa un gran avance hacia permitirle presentar un equipo completo cuando Los Ángeles sea sede de los Juegos de 2028.

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El COI levantó provisionalmente una suspensión del Comité Olímpico Ruso y aconsejó a los organismos de deportes olímpicos que ya no necesitan evaluar a sus atletas para autorizarles competir como neutrales.

“Es un paso importante hacia el restablecimiento de los derechos legítimos de nuestros atletas a participar en competiciones internacionales”, le dijo a los periodistas el miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “El trabajo continuará a través de nuestras autoridades deportivas. Están realizando este trabajo de manera constante y coherente, este trabajo continuará”.

Peskov añadió que “ahora es muy importante que todos nuestros atletas tengan la oportunidad de competir en grandes eventos internacionales”.

La orientación del COI para reintegrar a los rusos en eventos internacionales no es vinculante para los órganos rectores de cada deporte.

El atletismo ya ha dicho que no hará lo mismo y aún no hay señales de cambios que puedan permitir el regreso de Rusia a grandes eventos de fútbol como la Eurocopa 2028 o un futuro Mundial.

“La FIFA ha sido informada de la decisión tomada por el COI de levantar provisionalmente la suspensión del Comité Olímpico Ruso”, indicó el organismo rector del fútbol mundial. “La FIFA analizará la decisión antes de decidir los próximos pasos en coordinación con las partes interesadas pertinentes”.

La FIFA invitó el año pasado a Rusia a enviar un equipo al festival inaugural de fútbol masculino Sub-15 en Azerbaiyán, que comienza el 22 de octubre. Eso ocurrió poco después de que el COI recomendara permitir que los equipos juveniles rusos compitieran con la bandera y el himno del país.

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Comité Olímpico InternacionalRusiaOlimpiadasJuegos OlímpicosLos Ángeles 2028Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028
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