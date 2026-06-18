BSN activa protocolo de violencia de género contra Walter Hodge Jr. y lo separa provisionalmente

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informó este jueves que activó el protocolo de violencia doméstica y de género contra el jugador de los Cangrejeros de Santurce, Walter Hodge Jr.

La liga lo anunció a través de un comunicado de prensa.

“El Baloncesto Superior Nacional (BSN) informa que, tras advenir en conocimiento de las alegaciones públicas relacionadas al jugador Walter Hodge Jr., se ha activado el Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género”, indicó la liga.

“Conforme a dicho protocolo, se ha designado un Comité que realizará la investigación correspondiente y se ha determinado la separación provisional del jugador de toda actividad oficial del BSN mientras se atiende este asunto”, prosigue.

Hodge enfrenta una querella por presunta violencia de género. Más temprano en el día, los Cangrejeros informaron que separaron al jugador del equipo hasta que concluya el proceso.

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“El BSN reitera su rechazo absoluto a toda manifestación de violencia doméstica y de género. De igual forma, reafirma su compromiso con el debido proceso de ley y con la presunción de inocencia que ampara a toda persona hasta que se disponga lo contrario”, agrega el escrito.

“Por respeto a la confidencialidad y a la integridad del proceso, no se ofrecerán comentarios adicionales mientras la investigación se encuentre en curso”.

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, es la única autoridad con la facultad de poner en marcha el protocolo de violencia de género, una medida adoptada en 2020 tras el caso que involucró a Hodge Jr. en 2018, cuyos cargos fueron posteriormente desestimados.

Antes de disciplinar a un jugador, el protocolo también faculta al presidente del BSN para imponer una suspensión sumaria de hasta 10 días si entiende que las circunstancias así lo ameritan, mientras el panel designado investiga los hechos.

Una vez concluida esa evaluación, el panel presenta un informe al presidente, quien, con base en sus hallazgos, puede imponer medidas disciplinarias, mantener una suspensión o aplazar cualquier determinación hasta que finalice el proceso judicial en la esfera civil.