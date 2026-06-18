Cangrejeros vencen a los Osos y toman control absoluto del cuarto lugar

Ángel Rodríguez anotó 21 puntos, Isaiah Piñeiro agregó 18 y los Cangrejeros de Santurce continuar con su renacimiento en el torneo 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al vencer, 105-91, a los Osos de Manatí.

D.J. Wilson agregó 17 unidades y siete rebotes en la acción en el Coliseo Roberto Clemente para los crustáceos mejorar a 15-14, primera vez en dos meses que la escuadra juega sobre .500.

“Estamos tomándolo día a día, juego a juego. Viniendo a un equipo nuevo con 15 partidos por jugar fue un verdadero ajuste”, dijo Wilson en conferencia de prensa luego de la victoria.

“Crédito al cuerpo técnico, a los veteranos en el equipo que me han puesto en la dirección correcta. Juego a juego me siento más cómodo. El resultado ha sido ganar. No puedo pedir más”, agregó.

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La última vez que Santurce tuvo marca positiva fue 4-3 el pasado 15 de abril. Desde la salida de Nelson Colón, el quinteto metropolitano juega para 9-3. Bajo la dirección de David Rosario, el récord ha sido de 8-2.

La cuarta victoria en fila de Santurce el miércoles, combinada por la derrota de los Mets de Guaynabo en Arecibo, le da dos juegos de ventaja por la posición clasificatoria de la Conferencia A.

“Es mejor jugar dos arriba que cuatro abajo como estuvimos”, declaró Rosario en un aparte con la prensa.

“Es un gran equipo. Lo que no quiero y lo que he vendido a los jugadores es que no estemos pendientes si ellos ganen o pierdan. Que lo hagamos por derecho propio obteniendo victorias y clasificar como debe ser”, añadió.

De ocurrir un empate entre Santurce y Guaynabo por encasillado se celebraría un duelo de muerte súbita por el avance a playoffs. A los Cangrejeros le quedan cinco compromisos y a los Mets seis.

Santurce tiene ahora dos juegos consecutivos contra los Gigantes el sábado y lunes. Carolina - Canóvanas tiene marca de 15-13, juego y medio de ventaja sobre los Cangrejeros por el tercer encasillado.

El miércoles, Ian Clark atinó 15 puntos y Corey McKeithan coló 14. Empatados en el medio tiempo a 44, Santurce abrió el marcador en el tercer parcial, ganándolo 28-18. Los bases Walter Hodge Jr. y Jordan Howard se ausentaron por razones personales.

Por los Osos, Kristian Doolittle fue el mejor con 30 puntos. Tyquan Rolón añadió 23.

Los Osos cayeron a 11-18, a cuatro juegos del cuarto lugar al quedarle cinco partidos en el calendario regula.