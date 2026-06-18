Sorpresa en el Clemente: Santurce retira el número de Alex Falcón

Alex Falcón miraba asombrado hacia a las alturas del Coliseo Roberto Clemente.

La sorpresa el miércoles en la “cueva” lo dejó sin aliento. Su apellido y número 33 estaban entre los nombres de Teófilo “Teo” Cruz y Robert “Tractor” Traylor.

El exjugador y ahora asistente técnico fue honrado por los Cangrejeros de Santurce al retirar su camiseta en la denominada “Catedral del baloncesto” previo al jugo contra los Osos de Manatí.

El otrora delantero del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y el Equipo Nacional, de 52 años, jugó con Santurce entre 2001 a 2009, ganando tres campeonatos (2001, 2003 y 2007) con los crustáceos. Volvió para la temporada 2013.

“No me lo esperaba. Quizá para el año que viene. La única parte era que me insistieron que no saliera último del camerino. Nunca pensé que fuera para esto”, declaró Falcón después del reconocmiento.

PUBLICIDAD

Falcón recibió su dorsal enmarcado junto a su madre e hijo.

Su apellido ahora cuelga junto a las glorias del equipo como José “Piculín” Ortiz, Rubén Adorno, Carlos Arroyo, Orlando “Guayacán” Santiago y Rolando Hourruitiner, quien es presidente de operaciones del quinteto.

“No hay palabras estar al lado de los grandes del baloncesto”, apuntó Falcón, quien pertenece al Salón de la Fama del Deporte Río Piedras.

“Relajábamos siempre que era el número que faltaba de la vieja escuela. Sabía que le deporte y esta franquicia en algún momento me iban a honrar. Más que agradecido por estar franquicia resaltar mi carrera fuera de la administración pasada (de Angelo Medina)”, añadió.