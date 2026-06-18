Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sorpresa en el Clemente: Santurce retira el número de Alex Falcón

El exdelantero y actual asistente técnico de los Cangrejeros ganó tres campeonatos con el equipo

18 de junio de 2026 - 9:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Falcón junto a su familia y Edgar Padilla (izquierda a su lado), gerente general; y Rolando Hourruitiner (extrema derecha), presidente de operaciones de los Cangrejeros. (Cangrejeros )
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

Alex Falcón miraba asombrado hacia a las alturas del Coliseo Roberto Clemente.

RELACIONADAS

La sorpresa el miércoles en la “cueva” lo dejó sin aliento. Su apellido y número 33 estaban entre los nombres de Teófilo “Teo” Cruz y Robert “Tractor” Traylor.

El exjugador y ahora asistente técnico fue honrado por los Cangrejeros de Santurce al retirar su camiseta en la denominada “Catedral del baloncesto” previo al jugo contra los Osos de Manatí.

El otrora delantero del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y el Equipo Nacional, de 52 años, jugó con Santurce entre 2001 a 2009, ganando tres campeonatos (2001, 2003 y 2007) con los crustáceos. Volvió para la temporada 2013.

“No me lo esperaba. Quizá para el año que viene. La única parte era que me insistieron que no saliera último del camerino. Nunca pensé que fuera para esto”, declaró Falcón después del reconocmiento.

Falcón recibió su dorsal enmarcado junto a su madre e hijo.

Su apellido ahora cuelga junto a las glorias del equipo como José “Piculín” Ortiz, Rubén Adorno, Carlos Arroyo, Orlando “Guayacán” Santiago y Rolando Hourruitiner, quien es presidente de operaciones del quinteto.

“No hay palabras estar al lado de los grandes del baloncesto”, apuntó Falcón, quien pertenece al Salón de la Fama del Deporte Río Piedras.

“Relajábamos siempre que era el número que faltaba de la vieja escuela. Sabía que le deporte y esta franquicia en algún momento me iban a honrar. Más que agradecido por estar franquicia resaltar mi carrera fuera de la administración pasada (de Angelo Medina)”, añadió.

Santurce está en lucha por clasificar a la postemporada 2026 del BSN. Marcha cuarto en la Conferencia A con récord de 14-14 previo al choque contra Manatí.

Tags
Cangrejeros de Santurce BSN
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: