Jhivvan Jackson acompaña a los Osos mientras avanza en su recuperación

El valioso armador cumple tres meses a finales de junio de su operación para reparar una rotura de ligamento anterior cruzado (ACL, por sus siglas en inglés) de la rodilla derecha y concentrará su rehabilitación en la isla. La recuperación tomará de ocho a 10 meses.

Jackson, de 27 años y Novato del Año en 2024, se lastimó durante las prácticas de la Selección de Panamá camino a la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Fue un duro golpe para las aspiraciones de los Osos, al borde de la eliminación al jugar para 11-18, últimos en la Conferencia A.

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“Estoy mejorando cada día. Todavía estoy haciendo ejercicios, pesas. No me he montado en una bicicleta. Eso es todo”, declaró Jackson a El Nuevo Día luego de la derrota de los Osos contra los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

Jackson sufrió la rotura durante el mejor momento de su joven carrera. Jugaba en la Liga ACB de España, la mejor de baloncesto después de la NBA, con el club San Pablo Burgos. Promediaba 14.6 puntos, 3.1 asistencias y 2.4 rebotes en 25 minutos por cotejo.

Previamente, jugó en las semifinales de la Bundesliga de Alemania con el Würzburg Baskets, eliminado por Ratiopharm Ulm, donde militó su compatriota Alfonso Plummer.

En la temporada alemana, Jackson fue nombrado Jugador Más Valioso y Jugador Ofensivo del Año, después promediar 18.6 puntos, 4.5 asistencias y 3.9 rebotes en 30 juegos.

La pausa fue dolorosa para el canastero, que ha tomado con optimismo su recuperación.

“Dolió en los primeros días pero superpositivo. Día a día y un poco de descanso para el próximo año. No estoy ajorando nada. Cuando me sienta bien, volveré. Por lo menos, estoy viendo baloncesto. Es bueno para mí estar alrededor del equipo. La liga (BSN) está más buena cada año”, comentó.

La ausencia de Jackson no fue la única baja sensible para Manatí. El quinteto subcampeón de 2024 comenzó el torneo sin el escolta Ismael Yomar Cruz, quien aún se recupera de un aparatoso accidente de tránsito.

Los Osos también perdieron a su capitán, el alero Chris Ortiz, quien fue operado de una mano. Entre los reservas, Mike Bruesewitz y E.J. Crawford han estado inactivos al también sufrir un choque automovilístico después de salir de un partido.

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Estelares como Ethan Thompson (Indiana) y Alex Morales (Orlando) no pudieron reportarse por sus respectivos contratos de doble vía en la NBA.

“Son cosas que pasan. Estando lastimados, no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que recuperarnos. Pero compiten todas las noches y es lo que todo el mundo espera. Todavía estamos vivos”, apuntó Jackson.