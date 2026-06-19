Vaqueros arriban a las 20 victorias en la lucha por el mejor récord global del BSN

Jassel Pérez anotó 21 puntos entre los cinco vaqueros que encestaron en doble figura para Bayamón vencer el jueves, 100-93, a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

El triunfo pone a los campeones defensores con marca 20-11, igualando el segundo mejor récord global del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán, quienes cayeron contra los Indios de Mayagüez (11-18) en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez para el tercer revés en fila.

Bayamón está en pelea con los Criollos de Caguas (19-10) por el primer lugar de la Conferencia A. Ambos quintetos ya aseguraron los puestos para la postemporada.

Damian Jones tuvo un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes; Stephen Thompson agregó 18 unidades, y Javier Mojica y Jae Crowder atinaron 16 cada uno.

PUBLICIDAD

Por los Capitanes, Timothy Soares finalizó con 30 puntos y 10 rebotes. Ramses Meléndez lo siguió con 23.

Arecibo, que ha perdido ocho de sus últimos 10 compromisos, está segundo en la Conferencia B con 16-13. Jugó noches consecutivas debido a una reasignación de fecha. El miércoles, los Capitanes superaron a Guaynabo.

En Aguada, los Gigantes de Carolina-Canóvanas salieron de una mala racha de tres derrotas al derrotar, 90-85, a los Santeros.

Los Gigantes mejoraron a 16-13 en la tercera posición de la Conferencia A. Tienen dos juegos de ventaja sobre los Cangrejeros de Santurce (15-14). Ambos equipos se ven en partidos consecutivos el sábado y lunes.