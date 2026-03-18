El exenebeísta Jae Crowder es uno de los tres refuerzos de los Vaqueros para el 2026 en el BSN

Los campeones defensores del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Vaqueros de Bayamón, anunciaron este miércoles en sus redes sociales los tres jugadores importados que los reforzarán en 2026 a partir del sábado, 21 de marzo, cuando arranque la temporada y la defensa de su título.

Con un corto vídeo dramatizado en el que aparecen los apoderados Eric “Duars” Pérez y Carlos Arroyo disfrutando un soleado día en un yate, dan paso al anuncio mediante visuales de juego de cada uno de los tres canasteros.

Se trata del delantero con 13 años de experiencia en la NBA, Jae Crowder, quien llegó a dos finales consecutivas con el Heat de Miami y los Suns de Phoenix en 2020 y 2021; y otros dos jugadores que vienen de actuar por múltiples años en la liga de Australia, Jaylin Galloway y Xavier Cooks.

Los Vaqueros conquistaron en 2025 su decimoséptimo campeonato en la historia del BSN, máximo en la liga, gracias a tres refuerzos de lujo en las figuras del pívot JaVale McGee, junto a Danilo Gallinari y Chris Duarte, todos con vasta experiencia en la NBA.

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Gallinari terminaría cargando con el trofeo de Jugador Más Valioso de la serie final frente a Ponce.

Los tres nuevos refuerzos presentan un perfil de menos relieve, en el papel, aunque uno de ellos tiene bastante experiencia en la NBA.

Crowder jugó en la NBA hasta la temporada 2024-25, pero solo durante nueve partidos con los Kings de Sacramento. No vio acción en la campaña en curso.

Debutó en la NBA en 2012-13 con los Mavericks de Dallas, y en 13 temporadas también lució los uniformes de Boston, Cleveland, Utah, Memphis y Milwaukee.

De por vida, el jugador de 35 años tiene promedios de 9.3 puntos por juego, con 4.2 rebotes y 1.6 asistencias. También tiene amplio resumé de juegos de postemporada en la NBA yendo a ‘playoffs’ en 11 de los 13 años que jugó en la NBA. En ese escenario de playoffs promedió 10.1 puntos, 5.2 rebotes y 1.8 asistencias en una media de 28.5 minutos de juego.

En tanto, los otros dos importados de los Vaqueros provienen de la liga de Australia.

El más joven, Galloway, es un alero y delantero de 23 años y 6′7″, natural de Georgia, al igual que Crowder. Tuvo un breve paso por la liga de desarrollo de la NBA (G-League) en 2023-24 con el Wisconsin Herd, filial de los Bucks de Milwaukee, pero solo participó en siete partidos.

En Australia lleva seis temporadas desde 2021, todas con los Kings de Sydney. En 2023-24 registró los que hasta ahora han sido sus mejores números con 10.6 puntos por juego, 3.5 rebotes y 1.5 asistencias en 22 encuentros. Pero en la campaña 2025-26 fue en la que más acción tuvo, con 32 partidos, en los que promedió 9.1 puntos, 3.3 rebotes y 1.4 asistencias.

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También ha jugado con la selección australiana, con la que ganó la Copa FIBA Asia en 2025, siendo el Jugador Más Valioso. En ese torneo promedió 15.7 puntos, 3.5 rebotes y 1.7 asistencias.

Cooks, por su parte, tiene 30 años y mide 6′8″. Juega para el mismo equipo de los Kings en Australia, de donde es natural.

El delantero tuvo una carrera colegial en Estados Unidos y luego debutó en la NBA pero solo jugó en la temporada 2022-23 unos 10 partidos con los Wizards de Washington, promediando 3.8 puntos y 3.8 rebotes.

En Australia ha promediado sobre 15 y 16 puntos en algunas campañas. En la de 2025-26 viene de promediar 13.4 en 29 juegos, con 6.8 rebotes y 3.0 asistencias.