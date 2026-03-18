¡Pamela Rosado guía a Puerto Rico rumbo al Mundial femenino!

Puerto Rico aseguró este martes su tercera clasificación a una Copa Mundial de baloncesto femenino al vencer a Nueva Zelanda, un resultado que además lo convirtió en apenas el segundo equipo del continente americano en lograr el boleto.

Las boricuas se impusieron a las oceánicas con marcador de 77-61 en el partido celebrado este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, ante una fanaticada que —aunque no llenó el recinto en su modalidad reducida— se hizo sentir desde el inicio.

Esta será la tercera participación de Puerto Rico en un Mundial, tras las ediciones de 2018 y 2022. Tras el triunfo, el público comenzó a corear “¡Vamos pa’l Mundial!” y celebró junto a las jugadoras. De hecho, Puerto Rico y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que han asegurado su pase.

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La capitana Pamela Rosado fue escogida como la Jugadora Más Valiosa del partido y lideró la ofensiva de Puerto Rico con 18 puntos. Otras cuatro jugadoras también anotaron en doble cifra.

Por Nueva Zelanda, Ella Tofaeono fue la mejor anotadora con 17 puntos.

Puerto Rico comenzó al frente en el primer parcial, pero luego de tomar ventaja 12-9, Nueva Zelanda respondió con un avance de 12-0 para cerrar el periodo arriba 21-12.

Durante el segundo parcial, las puertorriqueñas redujeron la desventaja hasta que, con 40 segundos en el reloj, Jacqueline Benítez empató el partido 38-38 con un triple tras recibir asistencia de Pamela Rosado.

Luego de un rebote defensivo de Trinity San Antonio y un intento fallido de Tayla Dalton cerca del canasto, Puerto Rico retomó la ofensiva y, con 12 segundos restantes, India Pagán encestó bajo el aro —asistida por Benítez— para darle la ventaja 40-38 con la que cerraron la primera mitad.

El tercer parcial fue muy disputado, con Puerto Rico tomando la delantera y Nueva Zelanda respondiendo para empatar el marcador. La ventaja definitiva llegó cuando Rosado encestó un tiro en penetración con 3:07 en el reloj para colocar la pizarra 52-50. A partir de ahí, las boricuas cerraron el periodo con un avance de 8-4 para irse al frente 60-54.

Un avance temprano de 7-0 de las locales en el último parcial aumentó la ventaja boricua a 13 puntos, lo que llevó a Nueva Zelanda a pedir tiempo. Tras ese momento, hubo varios minutos sin anotaciones hasta que Tayra Meléndez aportó dos puntos.

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Tayla Dalton anotó los primeros tres puntos de Nueva Zelanda en ese periodo, seguida por dos unidades de Sharne Robati. Al final, Puerto Rico se llevó el parcial y selló el triunfo con un avance de 17-7.

En otros partidos de la jornada, Italia derrotó 85-35 a Senegal, mientras Estados Unidos cerró invicto su participación en el torneo con una victoria 84-70 sobre España. El conjunto estadounidense dominó con amplios márgenes a Senegal, Puerto Rico, Italia y Nueva Zelanda, pero encontró mayor resistencia en el quinteto español, al que venció por su margen más estrecho del certamen.

1 / 15 | En imágenes: Estados Unidos se despide invicto del Premundial en el "Choliseo". Paige Bueckers ataca el canasto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 15 En imágenes: Estados Unidos se despide invicto del Premundial en el "Choliseo" Paige Bueckers ataca el canasto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El resto de los países clasificados son Alemania, Australia, Bélgica, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Mali, Nigeria, República Checa y Turquía.