Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Vaqueros y los Mets enfrentan posibles sanciones por violaciones al reglamento del BSN

Ambos casos están relacionados a contratos de jugadores de la pasada temporada

17 de marzo de 2026 - 1:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los Vaqueros fueron campeones en la pasada temporada del BSN. (EDGARDO MEDINA MILLAN)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) tiene bajo evaluación de su comité de apelaciones, una petición de los Vaqueros de Bayamón y de los Mets de Guaynabo para que se reconsidere el fallo en contra por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego que una auditoría reflejara que ambos equipos incurrieron en violaciones al reglamento de la liga duramte el torneo 2025.

RELACIONADAS

El presidente de la FBPUR, Yum Ramos confirmó a El Nuevo Día que la reclamación por parte de ambas franquicias está ante la consideración del comité de apelaciones del organismo, y que intentarán darle premura a la solicitud para tomar una decisión antes del inicio de la temporada 2026, programado para este próximo sábado.

Ramos explicó que todavía, en el caso de que el fallo de la FBPUR fuera adverso igualmente, los quintetos tendrían una vía más que explorar, que es la del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD), adscrito el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que es el último recurso apelativo dentro del ámbito deportivo en el país.

Ramos no ofreció información sobre el contenido de ambas apelaciones.

El Nuevo Día supo que están relacionadas a contratos de jugadores de ambos equipos. Este medio confirmó que las violaciones no guardan relación directa con el tope salarial de la pasada temporada.

No fue posible precisar a qué tipo de sanciones se exponen ambos equipos en caso de que la Federación confirme la determinación del BSN.

Aunque no aplica en este caso, exceder el tope salarial fijo de $1.4 millones conlleva una multa de $50,000, además de disputar tres juegos sin refuerzos y perder todos los turnos en el sorteo de novatos.

Recursos apelativos previos ante el propio BSN y el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, resultaron adversos para ambos conjuntos, por lo que acudieron al comité de apelaciones de la FBPUR.

La franquicia de los Osos de Manatí sí tuvo éxito en su apelación ante Dalmau, supo este medio.

A la conclusión de la pasada temporada, el BSN realizó una auditioría de las nóminas de los 12 equipos del organismo.

Inicialmente la auditoría reveló que nueve de los 12 equipos del circuito superaron el ‘soft cap’ de $900,000. Solo Quebradillas, Aguada y San Germán cumplieron al quedar con nóminas por debajo del tope salarial.

Las demás franquicias superaron los $900,000 y deberán pagar un impuesto de lujo. Ellas fueron Santurce, Caguas, Ponce, Manatí, Arecibo, Mayagüez y Carolina, junto con Bayamón y Guaynabo.

El BSN, por otro lado, aumentó prospectivamente las penalidades en caso de violaciones al tope salarial, y a partir de 2026, la multas a pagar aumentarán hasta un máximo de $250,000, y además de perder todos los turnos del siguiente sorteo, el equipo se verá privado de usar jugadores importados durante 15 juegos, en lugar de solo tres como la regla actual.

Para el 2026, el soft cap aumentó a $1 millón mientras el hard cap se extendió a $1.5 millones.

Tags
BSNVaqueros de BayamónMets de Guaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: