Los Vaqueros y los Mets enfrentan posibles sanciones por violaciones al reglamento del BSN

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) tiene bajo evaluación de su comité de apelaciones, una petición de los Vaqueros de Bayamón y de los Mets de Guaynabo para que se reconsidere el fallo en contra por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN), luego que una auditoría reflejara que ambos equipos incurrieron en violaciones al reglamento de la liga duramte el torneo 2025.

El presidente de la FBPUR, Yum Ramos confirmó a El Nuevo Día que la reclamación por parte de ambas franquicias está ante la consideración del comité de apelaciones del organismo, y que intentarán darle premura a la solicitud para tomar una decisión antes del inicio de la temporada 2026, programado para este próximo sábado.

Ramos explicó que todavía, en el caso de que el fallo de la FBPUR fuera adverso igualmente, los quintetos tendrían una vía más que explorar, que es la del Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD), adscrito el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que es el último recurso apelativo dentro del ámbito deportivo en el país.

PUBLICIDAD

Ramos no ofreció información sobre el contenido de ambas apelaciones.

El Nuevo Día supo que están relacionadas a contratos de jugadores de ambos equipos. Este medio confirmó que las violaciones no guardan relación directa con el tope salarial de la pasada temporada.

No fue posible precisar a qué tipo de sanciones se exponen ambos equipos en caso de que la Federación confirme la determinación del BSN.

Aunque no aplica en este caso, exceder el tope salarial fijo de $1.4 millones conlleva una multa de $50,000, además de disputar tres juegos sin refuerzos y perder todos los turnos en el sorteo de novatos.

Recursos apelativos previos ante el propio BSN y el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, resultaron adversos para ambos conjuntos, por lo que acudieron al comité de apelaciones de la FBPUR.

La franquicia de los Osos de Manatí sí tuvo éxito en su apelación ante Dalmau, supo este medio.

A la conclusión de la pasada temporada, el BSN realizó una auditioría de las nóminas de los 12 equipos del organismo.

Inicialmente la auditoría reveló que nueve de los 12 equipos del circuito superaron el ‘soft cap’ de $900,000. Solo Quebradillas, Aguada y San Germán cumplieron al quedar con nóminas por debajo del tope salarial.

Las demás franquicias superaron los $900,000 y deberán pagar un impuesto de lujo. Ellas fueron Santurce, Caguas, Ponce, Manatí, Arecibo, Mayagüez y Carolina, junto con Bayamón y Guaynabo.

El BSN, por otro lado, aumentó prospectivamente las penalidades en caso de violaciones al tope salarial, y a partir de 2026, la multas a pagar aumentarán hasta un máximo de $250,000, y además de perder todos los turnos del siguiente sorteo, el equipo se verá privado de usar jugadores importados durante 15 juegos, en lugar de solo tres como la regla actual.

PUBLICIDAD