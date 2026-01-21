Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Santurce es campeón! Los Cangrejeros regresan al trono de la pelota invernal

La novena cangrejera despachó a los Leones de Ponce en seis juegos para el cetro número 17 de la franquicia en la LBPRC

21 de enero de 2026 - 11:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brian Navarreto, de los Cangrejeros, (Ramon "Tonito" Zayas)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El cangrejo regresó al trono de la pelota invernal.

RELACIONADAS

Los Cangrejeros de Santurce conquistaron su decimoséptimo campeonato en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBRPC) al doblegar este martes, 5-1, a los Leones de Ponce en el sexto juego de la final en un estadio Hiram Bithorn que recibió a 15,600 personas.

El antesalista Yohandy Morales cargó con el galardón al Jugador Más Valioso de la serie final.

Fue exactamente seis años, un 20 de enero de 2020, que los crustáceos lograron su último cetro al mando del dirigente José “Tony” Valentín. El exgrandesligas, de hecho, dirigó esta noche, de manera interina, a los Leones ante la ausencia del piloto Andy González, fuera por compromisos con la organización de los Rockies de Colorado en las Mayores.

Santurce ahora partirá a Jalisco para la Serie del Caribe 2026, que comenzará el 1 de febrero. Los mexicanos tendrán dos equipos en el certamen caribeño; los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco. Panamá será representado por los Federales de Chiriquí. La final del torneo de la República Dominicana, en cambio, aún no se ha definido.

Luego de ser blanqueados, 7-0, el domingo en el estadio Francisco “Paquito” Montaner, los Cangrejeros anotaron en la baja de la tercera gracias a un error de tiro del antesalista Emmanuel Rivera a primera base, producto de un batazo de Nelson Velázquez.

La pifia permitió a Rubén Castro anotar desde segunda base con dos outs. EL yabuceño se embasó gracias a boleto gratis y avanzó a la intermedia con rodado de out de Morales.

En la cuarta entrada, Jack López disparó un doblete que remolcó a Brian Navarreto desde la incial, anotación que colocó el pizarrón 2-0 a favor de los locales.

Santurce volvió a rayar en la octava con sencillo remolcador de Navarreto luego de un doble de Shed Long, Jr.

Acto seguido, Andrew Velázquez se unió a la fiesta de extrabases con su propio doble para colocar corredores en segunda y tercera. El Relevista del Año Andrew Marrero entró por Gabriel Rodríguez y sacó a López para dos outs.

No tuvo suerte, en cambio, con Johneshwy Fargas, quien dio un sencillo impulsador de dos carreras, colocando el partido en caja de seguridad al aumentar la ventaja a 5-0.

El abridor cangrejero Ashton Goudeau salió del partido tras una labor de 4.1 entradas sin carreras y tres hits. El norteamericano dejó corredores en las esquinas con un out.

Jordan Morales tomó la pelota en relevo y llenó las almohadillas con base por bola a Matt Bottcher.

Bajo presión, Morales obligó a Gabriel Cancel a batear hacia el tercera base López para sacar el segundo fuera en el plato. El tercer out vino con un elevado al jardín derecho de Jesmuel Valetín para acabar con la amenaza ponceña en la alta de la quinta entrada.

Vázquez, Andrew Baker, Luis Quiñones y Robert Gsellman aportaron en el relevo para finalmente acabar con los Leones, que dio paso a la celebración de los Cangrejeros en el terreno del Bithorn.

Los Leones no lograron dar el batazo oportuno para extender la serie. Terminaron de 6-0 con corredores en posición de anotar.

El abridor importado Jackson Goddard cargó con la derrota al permitir una carrera limpia en cinco entradas, concediendo cuatro hits y cuatro bases por bola con siete ponches.

Los ánimos entre los jugadores de caldearon antes de comenzar la tercera entrada, vaciándose los dugouts y bullpens. La lluvia detuvo el careo, provocando un atraso de media hora.

Durante la serie, Ponce se vio marcado por las bajas del jardinero importado Dalton Guthrie, finalista al premio de Jugador Más Valioso; y el siore estelar Edwin Díaz debido a lesiones. Los Leones tampoco con el relevista Eric Torres, Novato del Año.

Los Leones estaban en su primera final desde 2010-2011. Fue su primer baile de campeonato desde que la franquicia regresó al torneo en 2021.

ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
