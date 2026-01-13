Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rubén Castro se viste de héroe y los Cangrejeros pican alante en la final

Un doble en la novena entrada dio a Santurce el triunfo 5-4 sobre Ponce en el primer juego en el Hiram Bithorn

13 de enero de 2026 - 10:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jugadores de los Cangrejeros celebran con Rubén Castro en el terreno de juego. (Suministrada / Cangrejeros de Santurce)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un batazo en la novena entrada por parte de Rubén Castro le dio el lunes a los Cangrejeros de Santurce un dramático triunfo 5-4 sobre los Leones de Ponce en el inicio de la final 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

El encuentro se decidió cuando Castro conectó un doble que remolcó a Jeremy Arocho con la carrera del triunfo para los dirigidos por el venezolano Omar López.

“Me sentí superbién. Queríamos picar alante en casa. Ponce es un gran equipo, competidor. No será fácil esta final”, dijo Castro en las redes sociales de la LBPRC.

Los Leones fueron los primeros en marcar en la segunda entrada, tras sencillo de Will Simoneit que impulsó a Dalton Guthrie.

Sin embargo, Santurce respondió de inmediato en el cierre del episodio con línea al jardín derecho de Andrew Velázquez, que llevó al plato a Jack López con la carrera del empate.

En el tercer capítulo, Nelson Velázquez -quien fue seleccionado como refuerzo para la final- le dio ventaja a la novena crustácea con un cuadrangular de tres carreras, colocando el marcador 4-1.

Ponce recortó la diferencia en la sexta entrada con jonrón solitario de Edwin Díaz. Más adelante, en el noveno inning, Alex Dickerson empató el partido con un vuelacerca de dos anotaciones, silenciando momentáneamente a la fanaticada local.

En el cierre de la novena, tras un out, el relevista Gabriel Rodríguez otorgó boleto gratis a Arocho, lo que preparó el escenario para el batazo decisivo de Castro.

Rodríguez (1-1) cargó con la derrota tras permitir una carrera y un imparable, además de conceder una base por bolas en un tercio de entrada.

Andrew Baker (2-1) se adjudicó la victoria con labor de un tercio de inning sin permitir anotaciones.

La serie final continúa este martes con el segundo juego pautado para las 7:21 p.m., nuevamente en el Estadio Hiram Bithorn.

Tags
BéisbolCangrejeros de Santurce LBPRCLeones de PonceLiga de Béisbol Profesional Roberto Clemente
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: