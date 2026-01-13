Rubén Castro se viste de héroe y los Cangrejeros pican alante en la final
Un doble en la novena entrada dio a Santurce el triunfo 5-4 sobre Ponce en el primer juego en el Hiram Bithorn
13 de enero de 2026 - 10:57 PM
Un batazo en la novena entrada por parte de Rubén Castro le dio el lunes a los Cangrejeros de Santurce un dramático triunfo 5-4 sobre los Leones de Ponce en el inicio de la final 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).
El encuentro se decidió cuando Castro conectó un doble que remolcó a Jeremy Arocho con la carrera del triunfo para los dirigidos por el venezolano Omar López.
“Me sentí superbién. Queríamos picar alante en casa. Ponce es un gran equipo, competidor. No será fácil esta final”, dijo Castro en las redes sociales de la LBPRC.
Los Leones fueron los primeros en marcar en la segunda entrada, tras sencillo de Will Simoneit que impulsó a Dalton Guthrie.
Sin embargo, Santurce respondió de inmediato en el cierre del episodio con línea al jardín derecho de Andrew Velázquez, que llevó al plato a Jack López con la carrera del empate.
En el tercer capítulo, Nelson Velázquez -quien fue seleccionado como refuerzo para la final- le dio ventaja a la novena crustácea con un cuadrangular de tres carreras, colocando el marcador 4-1.
Ponce recortó la diferencia en la sexta entrada con jonrón solitario de Edwin Díaz. Más adelante, en el noveno inning, Alex Dickerson empató el partido con un vuelacerca de dos anotaciones, silenciando momentáneamente a la fanaticada local.
En el cierre de la novena, tras un out, el relevista Gabriel Rodríguez otorgó boleto gratis a Arocho, lo que preparó el escenario para el batazo decisivo de Castro.
Rodríguez (1-1) cargó con la derrota tras permitir una carrera y un imparable, además de conceder una base por bolas en un tercio de entrada.
Andrew Baker (2-1) se adjudicó la victoria con labor de un tercio de inning sin permitir anotaciones.
La serie final continúa este martes con el segundo juego pautado para las 7:21 p.m., nuevamente en el Estadio Hiram Bithorn.
