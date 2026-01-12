Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajas importantes marcan el arranque de la serie final del béisbol invernal

Lesiones, decisiones personales y movimientos de roster alteran el inicio del baile de coronación de la LBPRC

12 de enero de 2026 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adrián del Castillo, de Santurce, es una de las bajas para la serie final. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Leones de Ponce no son el único equipo que llega con bajas a la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

RELACIONADAS

El campocorto Edwin Arroyo y el jugador de posición Adrián del Castillo no estarán disponibles para los Cangrejeros de Santurce en el inicio del baile de coronación, que arranca este lunes.

Arroyo no comenzará la serie, aunque podría ser activado en algún momento de la etapa, mientras que Del Castillo no regresará al equipo, informó a El Nuevo Día el presidente de los Cangrejeros, Carlos Iguina.

El campocorto fue inactivado mientras atiende asuntos personales, detalló Iguina sobre el jugador que pertenece a los Reds de Cincinnati.

Arroyo, seleccionado en la segunda ronda del sorteo de 2021, participó en 16 partidos de la temporada regular, además de las semifinales, en los que impulsó 13 carreras y bateó para promedio de .355.

Santurce cuenta, además, con Andrew Velázquez en la posición de campocorto, quien era el titular del equipo antes de la llegada de Arroyo. Velázquez, quien ha jugado en las Grandes Ligas con cinco organizaciones, disputó 26 partidos como campocorto para los Cangrejeros esta temporada, con tres errores en 94 oportunidades.

Por su parte, Del Castillo no regresará a la novena luego de decidir tomarse un tiempo para prepararse de cara a los entrenamientos primaverales, indicó Iguina.

Eric Torres es una sensible baja para los Leones de Ponce.
Eric Torres es una sensible baja para los Leones de Ponce. (Suministrada)

Del Castillo pertenece a los Diamondbacks de Arizona, con quienes participó en 45 partidos durante la temporada 2025 de las Grandes Ligas. El jugador no estaba viendo acción de forma regular con los Cangrejeros.

Santurce comienza este lunes como local la serie final del béisbol profesional ante los Leones, quienes también presentan ausencias importantes.

Ponce, cuya fortaleza ha sido el relevo, no contará en la serie final con el relevista zurdo Eric Torres, elegido Novato del Año de la temporada. Asimismo, el relevista Lenny Torres, ausente desde las semifinales, tampoco estará disponible.

