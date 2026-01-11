Opinión
Ponce y Santurce anuncian sus refuerzos para la serie final del béisbol invernal

Ambos equipos fortalecieron sus rosters tras el sorteo especial con miras al campeonato de la temporada 2025-2026

11 de enero de 2026 - 2:39 PM

El jardinero de los Criollos de Caguas, Nelson Velázquez, fue seleccionado por los Cangrejeros de Santurce como refuerzo para la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), que dará inicio este lunes en el Estadio Hiram Bithorn.

Por su parte, los Leones de Ponce escogieron al primer bate de los Gigantes de Carolina, Gabriel Cancel, como su refuerzo para la serie decisiva.

Los Cangrejeros y Leones tuvieron la oportunidad de seleccionar a un pelotero nativo o importado de los rosters de los dos equipos eliminados mediante un sorteo especial. Con estas selecciones, el roster para el baile de coronación se amplía a 33 jugadores activos.

Velázquez finalizó la temporada regular en la octava posición entre los mejores bateadores del torneo, con promedio de .277, 17 carreras anotadas y 22 impulsadas en 38 partidos. En la serie semifinal ante los propios Cangrejeros, el jardinero elevó su producción ofensiva al registrar promedio de .304.

Cancel, por su parte, acumuló promedio de .252, con ocho dobles, tres cuadrangulares, 22 carreras anotadas y 13 carreras remolcadas durante la temporada regular. Además, finalizó segundo en bases robadas con 11 estafas. En la semifinal frente a los Leones, el bateador zurdo mostró mayor consistencia ofensiva, elevando su promedio a .318.

Todos los partidos de la serie final comenzarán a las 7:00 p.m., con excepción del encuentro del domingo, 18 de enero, que iniciará a las 6:00 p.m. en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Todos serán transmitidos por Wapa Deportes.

Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbolLeones de PonceCangrejeros de Santurce
ACERCA DEL AUTOR
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
