Cangrejeros toman ventaja de 2-0 contra Ponce en la final del béisbol invernal

Yohandy Morales coronó un ramillete de cinco carreras en la segunda entrada con un doble de dos anotaciones y los Cangrejeros de Santurce tomaron ventaja de 2-0 en la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con una victoria, 8-2, contra los Leones de Ponce.

Los crustáceos se llevaron los dos primeros partidos de la serie, duelo a un máximo de nueve juegos, en un nutrido Estadio Hiram Bithorn.

El baile de campeonato descansa el miércoles para reanudarse el jueves en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner a las 7:00 p.m.. Será el primer encuentro de final de la pelota invernal en la Perla de Sur desde 2010-11.

El zurdo Eduardo Rivera se apuntó la victoria luego de seis entradas de dos carreras, seis hits y cuatro ponches. Venía de una excelente salida de ocho entradas de una carrera en el triunfo de Santurce en el quinto juego de semifinal contra los Criollos de Caguas.

El relevo cangrejero concedió solo dos imparables en las últimas tres entradas con los brazos de David Lebrón y Bryan Escanio.

Shed Long Jr. abrió la tanda en la baja del segundo episodio con un sencillo al jardín derecho, parte de los cinco hits de los locales en la entrada.

Brian Navarreto y Rubén Castro, héroe de la victoria del juego inicial de la serie, impulsaron carreras cada uno con indiscutibles, mientras que otra entró con una jugada de selección de Jack López.

El abridor ponceño Orlando Ortiz-Mayr salió del partido antes del doblete de dos carreras de Morales, conectado contra el relevista Freddie Cabrera.

Todas las carreras fueron acreditadas a Ortiz-Mayr, perdedor de la velada.

Ponce anotó en alta de la tercera con un bombo de sacrificio de Emmanuel “El Pulpo” Rivera.

Rivera dio la segunda y última carrera a los melenudos con un cuadrangular solitario al jardín izquierdo en alta de la sexta entrada.

Santurce rayó su sexta carrera en la baja del mismo acto gracias a un error del lanzador Noel Pinto. Jeremy Arocho dio un toque directo al relevista, quien cometió una pifia al botar la pelota detrás del receptor William Simoneit en un intento de sacar a Andrew Velázquez en el plato.

En la octava, Vélazquez y Jack López pegaron dobles consecutivos sin outs. El veterano Fernado Cabrera pudo sacar fuera a Jeremy Arocho antes de darle base intencional a Castro. Cabrera luego entregó la bola al taponer Andrew Marrero.

Con las bases llenas, Morales bateó un rodado hacía Emmanuel Rivera, quien intentó sacarlo fuera en la inicial pero el tiro fue errado hacia el inicial Gabriel Cáncel, anotando dos carreras.

Marrero luego pudo sacar fuera a Nelson Velázquez y Long Jr. para acabar la amenaza cangrejera tarde en el encuentro.

A pesar de conectar ocho hits, los melenudos batearon de 4-0 con corredores en posición de anotar. De igual forma, dejaron a siete en tránsito.

Los Leones no contaron con el jardieron y finalista al premio de Jugador Más Valioso, Dalton Guthrie, quien se lastimó el hamstring durante un turno al bate en el primer encuentro.

El importado tampoco verá acción el jueves en Ponce.