17 de septiembre de 2025
79°despejado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Don Omar comparte emotivo mensaje tras presentación musical: “México me enamoró”

El reguetonero acompañó sus palabras con una fotografía y un video en el que habla de la importancia del país en su vida

17 de septiembre de 2025 - 9:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Don Omar es considerado "el rey del reguetón". (Archivo)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“¡Don Omar, hermano, ya eres mexicano!”. Es una frase que el reguetonero boricua ha escuchado en cada visita a México, y que para él dejó de ser solo un dicho: se volvió la forma en que el público lo adoptó como uno de los suyos.

Es por ello que, durante las Fiestas Patrias, el llamado “Rey del Reguetón”, como cualquier otro mexicano hubiera hecho, decidió unirse a la celebración.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Salió el sol” publicó una dedicatoria especial en la que no solo conmemoró una de las fiestas más especiales para el pueblo mexicano, también dejó ver el profundo amor que siente por el país centroamericano.

“Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos. Hoy celebro con ustedes y les deseo un ¡Feliz Día de la Independencia!“, escribió el puertorriqueño.

Además, acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece con la bandera nacional y un video en el que habla de la importancia que México tiene en su vida.

“Hoy soy un hijo más de México. Siempre he mostrado mucho respeto por mis hermanos de México, pero hoy los veo y los veo como familia. México me enamoró y soy un orgulloso mexicano hoy en día”, dijo.

El mensaje recibió cientos de comentarios de seguidores, quienes celebraron sus palabras: “Lo sabes, ya eres mexicano”, “México te ama”, “Siempre recibiremos a quien nos respeta con los abrazo abiertos”, “Don Omar, México siempre te abrazará”, “Orgullosos de nuestro paisano Don Omar”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Antes de finalizar su mensaje, el artista prometió a sus “hermanos” un pronto reencuentro, para ser más específicos, este próximo 22 de noviembre en el escenario del Flow Fest, donde participará como uno de los headliners del evento.

Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños.Concierto del rapero Don Omar en Mohegan Sun Arena, en Connecticut, en 2006.En el 2023 se unieron musicalmentem de inzquierda a derecha, Wisin, el dúo de productores Luny Tunes, Don Omar y Yandel.
1 / 35 | Don Omar: trayectoria llena de altas y bajas. Celebración del Día de Reyes en enero de 2006, donde Don Omar ayudó a Piti Gandara, exprimera dama de Puerto Rico, a repartir juguetes a los niños. - TERESA CANINO RIVERA
Don OmarConciertoMéxico
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
