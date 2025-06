“Caramelo” agradecido: “Esta victoria es del pueblo de Puerto Rico también”

En entrevista telefónica con El Nuevo Día , desde Miami, el joven de 30 años sostuvo que hoy era un día de “cumplir compromisos” y de “felicidades”. Esto, a pesar de que no había dormido desde que se alzó con la victoria de “LCDLF All-Stars”.

“Pero no importa, uno duerme cuando uno se muera”, indicó Cruz con la energía que tanto lo caracteriza. “Nunca, jamás, lo que más lejos tenía era la idea de que iba a ganar. Lo único que siempre tuve en la mente fue ser yo mismo”, agregó.

El padre de tres hijos, quien saltó a la fama con sus bromas callejeras en YouTube y su estilo en redes sociales , explicó que por el momento no tiene planes concretos con el dinero del maletín. Su enfoque por el momento, añadió, es no echarlos a perder.

“Estoy supercontento de ir para la Isla del Encanto, que amo y siempre llevo en mi corazón. Para serte sincero, más nervios me dieron cuando venía para Miami , para los programas (de Telemundo), pero para la Isla del Encanto no siento nada de nervios, lo que siento es una algarabía de amor y cariño, porque tú sabes que los dominicanos y los boricuas somos hermanos. Voy para mi casa”, expresó con emoción.

“Mi padrastro es boricua, es el esposo de mi mamá por más de 20 años. Mi prima está casada con un boricua. Mis mejores amigos, de los que tengo en Nueva York , también son boricuas. Desde que llegué a Nueva York, siempre parte de mis amigos que me rodean, que son de los que tengo confianza y les tengo mucho amor, son boricuas. Y acuérdate que somos dos islas que estamos muy cerca y compartimos mucha cultura. Como yo digo, nosotros, los boricuas y los dominicanos, somos como una limonada; ‘Pink lemonade’ y ‘regular lemonade’, pero seguimos siendo ‘lemonade’”, respondió.

“Estas primeras horas que me acompañó fueron superbién. Me sentí supertranquilo porque hablamos de muchas cosas que quedaron inconclusas dentro de ‘La casa’. Salir y experimentar esa conexión tan bonita no tiene precio”, dijo sobre su adorada “Fiera”.