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“Sana y Salva” anuncia su estreno en la pantalla grande

El filme es protagonizado por Julietta Rodríguez, Mario Guerra y la actriz mexicana Adriana Paz

10 de julio de 2026 - 9:43 PM

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"Sana y Salva" estrenará en los cines de Puerto Rico el 13 de agosto mediante una exhibición limitada de dos semanas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

“Sana y Salva”, la nueva película del director Arí Maniel Cruz, estrenará en los cines de Puerto Rico el próximo 13 de agosto. Como parte de su lanzamiento, la producción celebrará una premiere el 8 de agosto en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, en el Viejo San Juan.

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La película sigue la historia de Esther, una inmigrante embarazada que llega de forma clandestina a Puerto Rico y se convierte en el blanco de las autoridades. En su intento por llegar a la casa de una tía en San Juan antes del nacimiento de su bebé, conoce a Arcadio, un hombre de gran corazón que decide ayudarla. Juntos emprenden un recorrido por la isla mientras enfrentan distintos desafíos y desarrollan una inesperada amistad.

El filme es protagonizado por Julietta Rodríguez, Mario Guerra y la actriz mexicana Adriana Paz.

El elenco también incluye a René Monclova, Modesto Lacén, Laura Gómez, Israel Lugo, Néstor Rodulfo, Luis Roberto Guzmán, Cristina Sánchez, Titito Sánchez, Antonio Hernández, Enrique Julia Oliveras, José Félix Gómez, Miranda Purcell, Yamil Collazo, Johan Soto Villarini, Jessica María, Josean Vargas, Xiomara Rodríguez, Gabriela Gómez, Omar Patín, Héctor Aníbal y Adalgisa Pantaleón.

Luego de la premiere, “Sana y Salva” tendrá una exhibición limitada de dos semanas en las salas de cine del país.

Dirigida por Arí Maniel Cruz, la cinta combina drama y humor para contar una historia sobre la solidaridad, la amistad y la esperanza, con Puerto Rico como escenario principal.

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PelículasCinecine puertorriqueño
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