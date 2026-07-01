Nicky Jam viaja a Venezuela en su avión privado lleno de suministros para donar
El cantante boricua prometió que no será el único vuelo que llegará a territorio venezolano con donaciones de su parte
1 de julio de 2026 - 2:07 PM
1 de julio de 2026 - 2:07 PM
Nicky Jam instó a sus seguidores y colegas artistas a unirse a las labores humanitarias tras los dos fuertes terremotos consecutivos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.
El artista compartió un video a bordo de su propio avión privado lleno de cajas de medicamentos, comida enlatada, insumos esenciales para bebé y otros productos.
“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió.
“Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia”, afirmó.
Asimismo, el cantante de “Hasta el amanecer” prometió que no será el único vuelo que llegará a territorio venezolano con donaciones de su parte.
“A mi gente de Venezuela... no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos", dijo.
Venezuela fue estremecida el miércoles pasado por dos terremotos de 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente la zona norte del país suramericano.
Según la información más reciente de las autoridades venezolanas, el martes la cifra de fallecimientos había aumentado a 1,943 y la de heridos a 10,571.
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