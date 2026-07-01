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Nicky Jam viaja a Venezuela en su avión privado lleno de suministros para donar

El cantante boricua prometió que no será el único vuelo que llegará a territorio venezolano con donaciones de su parte

1 de julio de 2026 - 2:07 PM

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Nicky Jam invitó a sus seguidores y colegas a ayudar con lo que puedan. (Thais Llorca)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Nicky Jam instó a sus seguidores y colegas artistas a unirse a las labores humanitarias tras los dos fuertes terremotos consecutivos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

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El artista compartió un video a bordo de su propio avión privado lleno de cajas de medicamentos, comida enlatada, insumos esenciales para bebé y otros productos.

“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió.

“Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia”, afirmó.

Asimismo, el cantante de “Hasta el amanecer” prometió que no será el único vuelo que llegará a territorio venezolano con donaciones de su parte.

“A mi gente de Venezuela... no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos", dijo.

Venezuela fue estremecida el miércoles pasado por dos terremotos de 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente la zona norte del país suramericano.

Según la información más reciente de las autoridades venezolanas, el martes la cifra de fallecimientos había aumentado a 1,943 y la de heridos a 10,571.

Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales.Así luce el muro de fotografías y mensajes para localizar a familiares en el Hospital Pérez Carreño en Caracas. Una persona recibe atención medica en el hospital Domingo Luciani de Petare de Caracas.
1 / 11 | En imágenes: el desesperado recorrido de familiares en busca de sus seres queridos en hospitales de Venezuela. Miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia. Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las paredes de los hospitales. - Raúl Martínez
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Nicky JamVenezuelaTerremotos
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