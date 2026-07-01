Fallece Miss Grand Orlando 2025 tras terremoto en Venezuela

Los amantes de los certámenes de belleza alrededor del mundo están de luto, luego de que anoche se confirmara la muerte de la modelo Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025. La joven falleció durante el fuerte terremoto sufrido en Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

En el momento del sismo, Rodríguez y su novio se encontraban en su residencia en la zona de Catia La Mar. Los fuertes movimientos telúricos ocasionaron el colapso total del edificio de apartamentos donde habitaba la pareja, lo que inicialmente provocó que ambos fueran reportados como desaparecidos bajo los escombros.

Ante el desenlace, los portavoces oficiales de Miss Grand Continental emitieron un comunicado para expresar su lamento ante la pérdida de la representante de belleza.

“Con profundo dolor, lamentamos el trágico fallecimiento de Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras el devastador terremoto que azotó a Venezuela. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a todos los afectados por este desgarrador desastre”, leyó el mensaje que estaba acompañado de una fotografía de Rodríguez. “Nuestros pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela en este momento tan difícil. Que encuentren fuerza, consuelo y unidad mientras atraviesan los días venideros. Que descanse en paz eterna”.

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