Asaf Torres hospitalizado en México: “Estamos vivos, que es lo que importa”

El atleta y modelo puertorriqueño Asaf Torres compartió este lunes con sus seguidores que se encuentra hospitalizado luego de sufrir un fuerte episodio de diarreas y sangrado, aparentemente, a causa de un parásito en un alimento.

Esta personalidad de los "reality shows“, que actualmente compite en ”Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales", que se produce desde las instalaciones de TelevisaUnivision, ubicadas en la Ciudad de México, señaló el pasado martes en la noche que le hicieron una limpieza de colon para realizarle una colonoscopia.

“Aquí estoy resucitando. Ya me hicieron la colonoscopia, me durmieron. Tenía lesiones internas, en mi área abdominal. Todavía tengo partes inflamadas que están sanando. Igual van a analizar la colonoscopia bien, porque me hicieron unas biopsias para hacerme otros análisis. Ya mañana (miércoles) me hacen unos análisis para ver cómo está todo para salir del hospital. Seguimos en mejoría. Los quiero”, expresó en una de sus historias en las redes sociales.

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Asimismo, el también cantante de 29 años, quien en días recientes cumplió años, publicó previamente un mensaje desde la cama del hospital en donde está recluido.

“Aquí seguimos en mi semana de cumpleaños. Gracias a los que se han preocupado y enviado mensajes de apoyo. Al parecer tengo un parásito por alguna comida de aquí, pero me harán una colonoscopia para descartar otros motivos de mi sangrado… nos recuperaremos más fuertes si Dios permite", destacó el joven de Vega Baja, quien fue parte de del primer grupo de participantes del programa de competencias de Wapa Televisión,“Guerreros”, así como otros a nivel internacional como ”La mansión del Chiri", “Los 50″ y “La mansión de Luinny”.