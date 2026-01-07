Opinión
Asaf Torres defiende a Yina Calderón de comentarios sobre video en aparente estado de ebriedad

“Ustedes se creen cualquier cosa que leen”, expresó el boricua

7 de enero de 2026 - 8:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Asaf Torres participó en el "reality show" "La mansión de Luinny". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La influencer colombiana Yina Calderón volvió a apoderarse de las redes sociales tras protagonizar un bochornoso momento en Oporapa, Huila, luego de ser captada en aparente estado de embriaguez junto al boricua Asaf Torres. Tras la polémica, el modelo no se quedó callado y decidió contar lo que, según él, pasó en realidad.

Durante las celebraciones decembrinas Calderón decidió viajar a su pueblo natal Oporapa, Huila, junto a sus hermanas y Torres, con quien fue vinculada sentimentalmente al confluir el “reality show” digital “La mansión de Luinny”.

A lo largo de su estancia, la DJ de guaracha compartió de manera constante con sus seguidores todas las actividades que realizó. Entre ellas, jugar con espuma en las calles del pueblo y disfrutar de asados en familia.

Un video, sin embargo, lo cambió todo: Calderón fue captada en una situación bastante desconcertante en la que, a bordo de un carro, se mostró completamente derrumbada e inconsciente mientras Torres la sostenía de los brazos.

El momento desató todo tipo de reacciones. La mayoría cuestionó el hecho de que la personalidad de “reality shows” estuviera supuestamente ebria sin importar que el boricua se encontraba acompañándola en estas fechas especiales.

Días después Torres decidió romper el silencio para referirse a lo que realmente había sucedido, pues aseguró que no todo lo que se mostraba en redes sucedió de esa manera.

El cantante aseguró que Calderón no se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sino que por el contrario todo fue planeado en sus cinco sentidos. La idea del momento era hacerse pasar por un clásico muñeco de Año Viejo, razón por la cual se mostró inmóvil.

Así mismo, hizo un llamado para que no creyeran todo lo que vieran en redes y pidió que no lo mencionaran en dichos videos.

“Ustedes se creen cualquier cosa que leen. El video de Yina y yo en la caravana: Yina no estaba inconsciente, ni borracha, ni nada de esa. Lo que pasa es que ella me dijo que como le hacen muchos Años Viejos iba a ser de Año Viejo y lo que estaba actuando era como si fuera el trapo de Año Viejo”, indicó.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
