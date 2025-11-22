Asaf Torres se corona como “Mister Mansión Universo” en “La mansión de Luinny”

Los concursos de belleza se mantienen como el tema del momento. Tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universe 2025, los aficionados de los “reality shows” fueron testigos de otra competencia que ha dado mucho de qué hablar.

Primero, el mismo jueves, el “reality show” digital dominicano “La mansión de Luinny” coronó a su Miss Mansión Universo. Después de una jornada que incluyó pasarela en traje típico, pasarela en traje de baño y pasarela en traje de gala, la colombiana Karina García se quedó con el título.

“Gracias Latinoamérica, ayer conectamos en vivo a más de 850 mil dispositivos con nuestro Miss Mansión Universo de Luinny”, informó la producción en sus redes sociales.

Ayer, de igual forma, se llevó a cabo la versión masculina del certamen. Los hombres de la temporada hicieron las mismas pasarelas que las chicas.

PUBLICIDAD

La corona, finalmente, se la llevó el boricua Asaf Torres. Futuro, por su parte, quedó como primer finalista.

“La mansión de Luinny” es un “reality show” digital que se transmite en República Dominicana a través del canal de YouTube de Luinny Corporán. El programa está en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El “reality” enfrenta a un grupo de participantes en un formato de convivencia y competencia. Este cuenta con una “versión interactiva” del anfitrión que se comunica con los concursantes cuando este no está presente físicamente.