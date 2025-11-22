Opinión
22 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaf Torres se corona como “Mister Mansión Universo” en “La mansión de Luinny”

El jueves, la colombiana Karina García también se alzó con el título de “Miss Mansión Universo”

22 de noviembre de 2025 - 1:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Asaf Torres contó con la mayoría de los votos otorgados por el panel de jurado. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los concursos de belleza se mantienen como el tema del momento. Tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universe 2025, los aficionados de los “reality shows” fueron testigos de otra competencia que ha dado mucho de qué hablar.

RELACIONADAS

Primero, el mismo jueves, el “reality show” digital dominicano “La mansión de Luinny” coronó a su Miss Mansión Universo. Después de una jornada que incluyó pasarela en traje típico, pasarela en traje de baño y pasarela en traje de gala, la colombiana Karina García se quedó con el título.

“Gracias Latinoamérica, ayer conectamos en vivo a más de 850 mil dispositivos con nuestro Miss Mansión Universo de Luinny”, informó la producción en sus redes sociales.

Ayer, de igual forma, se llevó a cabo la versión masculina del certamen. Los hombres de la temporada hicieron las mismas pasarelas que las chicas.

La corona, finalmente, se la llevó el boricua Asaf Torres. Futuro, por su parte, quedó como primer finalista.

“La mansión de Luinny” es un “reality show” digital que se transmite en República Dominicana a través del canal de YouTube de Luinny Corporán. El programa está en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El “reality” enfrenta a un grupo de participantes en un formato de convivencia y competencia. Este cuenta con una “versión interactiva” del anfitrión que se comunica con los concursantes cuando este no está presente físicamente.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
