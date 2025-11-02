Asaf Torres enciende los primeros días de “La mansión de Luinny”

El pasado 29 de octubre, el destacado locutor dominicano Luinny Corporan abrió las puertas de su “mansión” para unirse a la oferta de “reality shows” digitales. Entre sus huéspedes se destaca el puertorriqueño Asaf Torres.

Por la personalidad del exintegrante de “Guerreros” de Wapa Televisión se sabía que su estadía sería divertida y que daría contenido a la audiencia. Lo que sorprende, sin embargo, fue la rápida conexión que logró crear con los seguidores del espacio.

El puertorriqueño debutó en la posición número 13 en la tabla de puntuaciones en “Super chats”. En solo horas, escaló hasta el quinto lugar.

“Super chats” es una función de YouTube que permite a los usuarios pagar para que sus mensajes de chat en las transmisiones en vivo destaquen en un color llamativo, y en algunos casos, sean fijados en la parte superior. Esta herramienta ayuda a los creadores de contenido a monetizar sus canales y a los fans a mostrar su apoyo y asegurarse de que su mensaje sea visto por el creador.

“De verdad, gracias, al que sea que está votando, yo no me esperaba subir tanto de posición. En verdad que gracias”, dijo Torres.

Çorporan, algo extrañado le cuestionó que qué hizo para subir tanto en tan poco tiempo. “En verdad, no me acuerdo porque el alcohol me hace borrar el cassette”, respondió,

Desde que ingresó a “La mansión de Luinny”, producida en República Dominicana, el modelo ha mostrado afinidad con participantes como Brenda Zambrano, Yurgenis y Rubirosa.

El formato, producido para plataformas digitales con alcance internacional, reúne a talentos de toda Latinoamérica para competir, convivir y mostrar sus habilidades en un ambiente de lujo. Corporán destacó que el proyecto busca “romper fronteras” y ofrecer al público un espectáculo diferente, con más de 500 profesionales involucrados entre productores, creativos, técnicos y marcas aliadas.