2 de noviembre de 2025
76°lluvia fuerte
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaf Torres enciende los primeros días de “La mansión de Luinny”

En solo horas, el modelo escaló de la posición 13 a la 5 en la tabla de puntuaciones en “Super chats”

2 de noviembre de 2025 - 8:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Asaf Torres ya ha participado en dos producciones tipo "reality show" de Telemundo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 29 de octubre, el destacado locutor dominicano Luinny Corporan abrió las puertas de su “mansión” para unirse a la oferta de “reality shows” digitales. Entre sus huéspedes se destaca el puertorriqueño Asaf Torres.

Por la personalidad del exintegrante de “Guerreros” de Wapa Televisión se sabía que su estadía sería divertida y que daría contenido a la audiencia. Lo que sorprende, sin embargo, fue la rápida conexión que logró crear con los seguidores del espacio.

El puertorriqueño debutó en la posición número 13 en la tabla de puntuaciones en “Super chats”. En solo horas, escaló hasta el quinto lugar.

“Super chats” es una función de YouTube que permite a los usuarios pagar para que sus mensajes de chat en las transmisiones en vivo destaquen en un color llamativo, y en algunos casos, sean fijados en la parte superior. Esta herramienta ayuda a los creadores de contenido a monetizar sus canales y a los fans a mostrar su apoyo y asegurarse de que su mensaje sea visto por el creador.

“De verdad, gracias, al que sea que está votando, yo no me esperaba subir tanto de posición. En verdad que gracias”, dijo Torres.

Çorporan, algo extrañado le cuestionó que qué hizo para subir tanto en tan poco tiempo. “En verdad, no me acuerdo porque el alcohol me hace borrar el cassette”, respondió,

Desde que ingresó a “La mansión de Luinny”, producida en República Dominicana, el modelo ha mostrado afinidad con participantes como Brenda Zambrano, Yurgenis y Rubirosa.

El formato, producido para plataformas digitales con alcance internacional, reúne a talentos de toda Latinoamérica para competir, convivir y mostrar sus habilidades en un ambiente de lujo. Corporán destacó que el proyecto busca “romper fronteras” y ofrecer al público un espectáculo diferente, con más de 500 profesionales involucrados entre productores, creativos, técnicos y marcas aliadas.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
