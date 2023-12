“La venganza de los ex VIP”, el “reality show” de MTV y Paramount+, presentará una nueva temporada en la que diez participantes solteros llegarán a una playa del Caribe con el fin de encontrar el amor. Justo cuando los competidores piensan que están disfrutando unas vacaciones de ensueño, la estadía se convertirá en una gran pesadilla al recibir -poco a poco- la inesperada llegada de sus más odiados exes.

Para esta temporada, el elenco de solteros estará conformado por Fernanda Moreno, Diana Zambrano, Ana Ovalles, Lilián Durán, Daniela Buenrostro, Fraag Malas, Alex Flores, Aldo Tamez de Nigris, Valentino Lazaroh y el boricua Asaf Torres.

Además de la edición principal en MTV y Paramount+, el canal estadounidense presentará el “talk show” “La venganza extra”. Los integrantes de “La venganza de los ex VIP” se reunirán semana tras semana junto a la conductora, Karime Pindter, para conversar de todo lo sucedido en el episodio, además de dinámicas para ponerlos a prueba.

“La venganza de los ex VIP” regresará el martes, 5 de diciembre, por MTV. “La venganza extra”, por su parte, se transmitirá todos los jueves a las 8:00 p.m. por la cuenta de MTVLA de TikTok y a las 8:30 p.m. por MTV Latinoamérica.

El formato de “Ex on the Beach” ha sido adaptado por MTV en Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Brasil y México.

El pasado mes de agosto, el cantante de música urbana reveló en entrevista con este diario su estrategia detrás de cada firma de contrato de un “reality show”.

“Bueno, me llaman de muchísimos países, pero no acepto cualquiera, y son bendiciones gracias a Papito Dios, porque yo ni los busco. O sea, me caen de la nada y yo los aprovecho porque, realmente, mi norte es la música y he aprovechado toda esta exposición para redirigir al público a mi música”, contó poco después de su salida de “Los 50″ de Telemundo.