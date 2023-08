Asaf Torres, el atleta y modelo puertorriqueño que se ha destacado en diversos “realities”, perteneció al primer grupo de participantes del programa de competencias de Wapa Televisión, “Guerreros”. Su buen desempeño en el espacio vespertino le abrió las puertas para unirse a la desaparecida producción “Guerreros México”, que se transmitió por Televisa.

Hoy, cuando su nombre comienza a sonar en el mundo de las personalidades de “realities”, el también exponente urbano dijo a El Nuevo Día que, aunque el programa del Canal 4 le brindó varias oportunidades, las experiencias más importantes han llegado por su espíritu atrevido.

“Te diría que fue el yo atreverme a viajar mucho y a hablar con gente de otros países, y a buscar cómo expandirme, porque si te quedas conforme y no haces nada, y te quedas allá, pues no va a salir nada”, comentó el cantante urbano en entrevista virtual desde México.

En esa línea, Torres reconoció que, actualmente, en Puerto Rico, “Guerreros” es la “única” plataforma donde personas con sus mismas aspiraciones pueden dar sus primeros pasos. El modelo, además, criticó a la producción que este año regresó a la pantalla bajo un formato denominado “Extremo”.

“Ya, como quien dice, perdió su ‘boom’. Los que entran, pues no es como que le dan un ‘boom’ tan fuerte al programa, una euforia o algo así, pero sí, si sabes aprovecharlo como resumé para que te abra las puertas, pues sí. Gracias a Dios, me abrió muchas puertas y se han seguido abriendo”, expuso.

Quién también ha participado en programas como “El poder del amor”, “Por amor o por dinero” y “Los 50″, asimismo, exteriorizó que no habla “mucho de eso (de ‘Guerreros’), pero a mí me cerraron las puertas ahí. Yo renuncié porque ya eran demasiadas injusticias conmigo y yo sentía que tenía que moverme y seguir creciendo, y no quedarme ahí”.

Recientemente, Torres se convirtió en uno de los eliminados de “Los 50″ de Telemundo, “reality show” que continúa transmitiéndose y que en unas semanas dará a conocer a su primer ganador. A principios de 2024, el boricua protagonizará otro programa del mismo formato, que podrá verse a través de Paramount Plus.