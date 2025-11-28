Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asaf Torres: a un paso de llegar a la final de “La mansión de Luinny”

La participación del boricua ha sido una de las más polémicas de la primera temporada

28 de noviembre de 2025 - 2:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Asaf Torres es modelo y cantante de música urbana. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los “reality shows” de convivencia toman cada vez más fuerza en la industria del entretenimiento. En Puerto Rico, ya le han apostado a este tipo de formatos pero desde las principales cadenas de la televisión hispana.

RELACIONADAS

Sin embargo, en el caso de República Dominicana, estos programas se han trasladado al mundo digital, como por el ejemplo “La mansión de Luinny”, que es transmitido en YouTube desde su lanzamiento a finales de octubre.

Creado por el comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, el “reality show” reúne a una mezcla de influyentes figuras mediáticas y artistas urbanos de diversas nacionalidades. Entre ellos, las colombianas Yina Calderón y Karina García, y la mexicana Brenda Zambrano. Puerto Rico está representado por el modelo y cantante Asaf Torres.

El boricua fue uno de los participantes que generó polémica desde los primeros días del programa. Según sus compañeros, la “actitud” del artista urbano es “conflictiva”.

A lo largo de la temporada, Torres ha estado involucrado en varias tensiones, las más intensas relacionadas con García. Esto, además de mucho contenido, ha desencadenado discusión en las redes sociales y el público.

Por otro lado, el puertorriqueño también ha tenido éxitos dentro del “show”, coronándose como “Mister Mansión Universo” en una de las dinámicas. De igual manera, su beso con presentadora Amelia Alcántara pasará a la historia como uno de los momentos más destacados.

Los capítulos de la primera temporada de “La mansión de Luinny” están contados. Esta noche se vivirá la última eliminación para, el próximo domingo conocer el nombre del gran ganador o ganadora.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
Tags
Reality ShowsRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: