Asaf Torres: a un paso de llegar a la final de “La mansión de Luinny”

Los “reality shows” de convivencia toman cada vez más fuerza en la industria del entretenimiento. En Puerto Rico, ya le han apostado a este tipo de formatos pero desde las principales cadenas de la televisión hispana.

Sin embargo, en el caso de República Dominicana, estos programas se han trasladado al mundo digital, como por el ejemplo “La mansión de Luinny”, que es transmitido en YouTube desde su lanzamiento a finales de octubre.

Creado por el comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, el “reality show” reúne a una mezcla de influyentes figuras mediáticas y artistas urbanos de diversas nacionalidades. Entre ellos, las colombianas Yina Calderón y Karina García, y la mexicana Brenda Zambrano. Puerto Rico está representado por el modelo y cantante Asaf Torres.

El boricua fue uno de los participantes que generó polémica desde los primeros días del programa. Según sus compañeros, la “actitud” del artista urbano es “conflictiva”.

A lo largo de la temporada, Torres ha estado involucrado en varias tensiones, las más intensas relacionadas con García. Esto, además de mucho contenido, ha desencadenado discusión en las redes sociales y el público.

Por otro lado, el puertorriqueño también ha tenido éxitos dentro del “show”, coronándose como “Mister Mansión Universo” en una de las dinámicas. De igual manera, su beso con presentadora Amelia Alcántara pasará a la historia como uno de los momentos más destacados.

Los capítulos de la primera temporada de “La mansión de Luinny” están contados. Esta noche se vivirá la última eliminación para, el próximo domingo conocer el nombre del gran ganador o ganadora.