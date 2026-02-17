Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Parece que viste un muerto”: Asaf Torres llega a “La venganza de los ex VIP 5″

Según el boricua, llegó al “reality show” a divertirse

17 de febrero de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Asaf Torres perteneció al programa de Wapa Televisión, "Guerreros". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde su salto a la fama en “Love Island México” en 2021, la presencia de Asaf Torres en la pantalla chica ha sido constante, consolidándose como una de las personalidades más carismáticas de los “realities” internacionales como "El poder del amor" y “Los 50″.

RELACIONADAS

El ascenso del puertorriqueño en la industria del entretenimiento, sin embargo, parece no tener techo. Tras su reciente éxito en “La mansión de Luinny” en República Dominicana, Torres suma una nueva experiencia al integrarse a “La venganza de los ex VIP 5″ de MTV.

“La tensión está fuerte. ¡No te pierdas lo que pasó con la llegada de Asaf Torres en los nuevos episodios de ‘La venganza de los ex VIP’″, lee la publicación en Instagram donde la producción anuncia la llegada del cantante urbano.

A través de un video, de igual forma, el público pudo ser testigo del incómodo momento en que Torres se reencuentra con su expareja sentimental, Yesenia Irungaray.

“¡Tanto tiempo! Diablo, te acuerdas de mi existencia", comenzó el exparticipante de “Guerreros” de Wapa Televisión.

Irungaray, por su parte, dijo que estaba muy relajada. “Creo que no tenía ningún problema con que viniera, pero ahora no puedo ni hablar de lo enojada que estoy”, agregó.

El modelo y atleta se dio cuenta del estado de ánimo de la modelo de contenido. “Parece que viste un muerto”, sostuvo.

La producción, de igual manera, publicó el momento en que la pareja se reencontró. “Cuando toca, toca, dijo la loca”, expresó la influencer al ver a Torres.

Janice Betancourt fue la primera ex y boricua en llegar a “La venganza de los ex VIP 5″. Según dio a entender a través de un video publicado en sus redes sociales, lo que comenzó como unas vacaciones de ensueño en las playas más exclusivas, pronto se volvió en un campo de batalla emocional.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
Tags
Reality ShowstelevisiónMTV
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 17 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: