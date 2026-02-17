“Parece que viste un muerto”: Asaf Torres llega a “La venganza de los ex VIP 5″

Desde su salto a la fama en “Love Island México” en 2021, la presencia de Asaf Torres en la pantalla chica ha sido constante, consolidándose como una de las personalidades más carismáticas de los “realities” internacionales como "El poder del amor" y “Los 50″.

El ascenso del puertorriqueño en la industria del entretenimiento, sin embargo, parece no tener techo. Tras su reciente éxito en “La mansión de Luinny” en República Dominicana, Torres suma una nueva experiencia al integrarse a “La venganza de los ex VIP 5″ de MTV.

“La tensión está fuerte. ¡No te pierdas lo que pasó con la llegada de Asaf Torres en los nuevos episodios de ‘La venganza de los ex VIP’″, lee la publicación en Instagram donde la producción anuncia la llegada del cantante urbano.

A través de un video, de igual forma, el público pudo ser testigo del incómodo momento en que Torres se reencuentra con su expareja sentimental, Yesenia Irungaray.

“¡Tanto tiempo! Diablo, te acuerdas de mi existencia", comenzó el exparticipante de “Guerreros” de Wapa Televisión.

Irungaray, por su parte, dijo que estaba muy relajada. “Creo que no tenía ningún problema con que viniera, pero ahora no puedo ni hablar de lo enojada que estoy”, agregó.

El modelo y atleta se dio cuenta del estado de ánimo de la modelo de contenido. “Parece que viste un muerto”, sostuvo.

La producción, de igual manera, publicó el momento en que la pareja se reencontró. “Cuando toca, toca, dijo la loca”, expresó la influencer al ver a Torres.

Janice Betancourt fue la primera ex y boricua en llegar a “La venganza de los ex VIP 5″. Según dio a entender a través de un video publicado en sus redes sociales, lo que comenzó como unas vacaciones de ensueño en las playas más exclusivas, pronto se volvió en un campo de batalla emocional.