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Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Giro inesperado: Michael Flores y Jovani Vázquez se unen a “Planeta Alofoke”

El “reality show” digital regresó con una eliminación masiva

21 de abril de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Flores y Jovani Vázquez son los nuevos participantes de "Planeta Alofoke". (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luego de una pausa en la transmisión del 24/7, el “reality show” digital “Planeta Alofoke” regresó con una de sus jornadas más intensas: una eliminación masiva y la entrada de nuevos integrantes. Estos cambios han sacudido la competencia y prometen una nueva dinámica dentro de la casa.

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Entre los eliminados figuran el artista urbano Messiah, así como los creadores de contenido Cristian Castro “La Gerencia”, Laura Echeverría, DJ Sammy, Giova Kartoons y Etervido, quienes abandonaron el programa tras ubicarse en los últimos lugares de la tabla de posiciones y presentar un bajo desempeño en las dinámicas y encuestas del público.

Esta decisión fue tomada conforme a las reglas establecidas en el formato del “reality show”, como parte de una estrategia para intensificar la competencia y renovar el interés de la audiencia.

Santiago "Alofoke" Matías anunció los cambios a través de sus redes sociales.
Santiago "Alofoke" Matías anunció los cambios a través de sus redes sociales. (Captura)

En contraste, la producción anunció la entrada de nuevos integrantes que prometen revolucionar la dinámica dentro de la casa. Entre ellos se encuentran Jonathan “Niño y Niña”, Michael Flores, Sr. Jiménez, Jey One, Big One, Rosairis, Giovanni Vázquez y Arlene MC, quienes llegaron con la misión de posicionarse rápidamente y ganarse el respaldo del público.

Con estos cambios, “Planeta Alofoke” entra en una nueva etapa, marcada por la reconfiguración de alianzas, el surgimiento de nuevas estrategias y un ambiente cada vez más competitivo dentro del “reality”.

Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores.Karla Álvarez- Influencer y modelo, fue panelista de “Jessica en punto”. También conocida por documentar en redes sociales su lucha contra la depresión tras sufrir ataques en redes sociales al ser acusada por error de haber hecho un comentario sobre la tragedia de Jet Set.Juan de Montreal- Humorista argentino, conocido por su fe cristiana y crear contenido de humor en Instagram para toda la familia junto a su esposa dominicana.
1 / 21 | Estos son: conoce a los primeros participantes de "Planeta Alofoke" . Bibi- Tiktoker asiática, apareció como invitada especial en “La casa de Alofoke 2” para visitar a sus amigos, los boricuas Jlexis y Michael Flores. - Instagram
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AlofokeReality ShowsJovani Vázquez
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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