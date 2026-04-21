Giro inesperado: Michael Flores y Jovani Vázquez se unen a “Planeta Alofoke”
El “reality show” digital regresó con una eliminación masiva
21 de abril de 2026 - 5:00 PM
21 de abril de 2026 - 5:00 PM
Luego de una pausa en la transmisión del 24/7, el “reality show” digital “Planeta Alofoke” regresó con una de sus jornadas más intensas: una eliminación masiva y la entrada de nuevos integrantes. Estos cambios han sacudido la competencia y prometen una nueva dinámica dentro de la casa.
Entre los eliminados figuran el artista urbano Messiah, así como los creadores de contenido Cristian Castro “La Gerencia”, Laura Echeverría, DJ Sammy, Giova Kartoons y Etervido, quienes abandonaron el programa tras ubicarse en los últimos lugares de la tabla de posiciones y presentar un bajo desempeño en las dinámicas y encuestas del público.
Esta decisión fue tomada conforme a las reglas establecidas en el formato del “reality show”, como parte de una estrategia para intensificar la competencia y renovar el interés de la audiencia.
En contraste, la producción anunció la entrada de nuevos integrantes que prometen revolucionar la dinámica dentro de la casa. Entre ellos se encuentran Jonathan “Niño y Niña”, Michael Flores, Sr. Jiménez, Jey One, Big One, Rosairis, Giovanni Vázquez y Arlene MC, quienes llegaron con la misión de posicionarse rápidamente y ganarse el respaldo del público.
Con estos cambios, “Planeta Alofoke” entra en una nueva etapa, marcada por la reconfiguración de alianzas, el surgimiento de nuevas estrategias y un ambiente cada vez más competitivo dentro del “reality”.
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