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Marena Sofía salta a la televisión hispana como “host” de la alfombra roja de Billboards Mujeres Latinas en la Música 2026

Se une a la gala donde se reconocerá a Becky G, Ivy Queen y Rosalía

21 de abril de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marena Sofía resaltó su participación en el video musical de “Neverita” de Bad Bunny. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La noche en que la música latina celebra a sus mujeres se tiñirá de frescura y carisma con la llegada de Marena Sofía a la alfombra de los Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026. Tras conquistar las redes sociales, la puertorriqueña asumió el reto de recibir a las estrellas más grandes de la industria.

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Con este rol, la puertorriqueña demuestra que su influencia ha trascendido las pantallas para colocarse en los escenarios más prestigiosos de la televisión latina.

En una edición que rinde homenaje a figuras como Rosalía y Becky G, la participación de Marena Sofía resaltará la importancia de las nuevas voces en la cultura popular. Su presencia en la cuarta edición de este especial de Telemundo no solo aportará dinamismo, sino que simboliza la conexión entre la música y la comunidad digital que hoy define el entretenimiento.

@marena.sofiaa

Vengan conmigo esta semana de Billboard Mujeres Latinas en la Música ✨ y no se pierden el show en vivo este jueves, 23 de abril a las 9PM/8C por Telemundo y Peacock (voy a ser la host de social🥹😭) #BbMujeresLatinas #TCreatorVIP #fyp #parati

♬ original sound - Marena Sofía

La creadora de contenido apareció esta mañana en el programa “Hoy día” donde conversó sobre lo que representa esta oportunidad en su carrera. También reveló su fórmula para tener éxito en las redes sociales.

“Pues, honestamente, cuando yo comencé en las redes yo no pensé que iba a ser así, tan viral desde el inicio, todos los videos y siempre he sido yo. O sea, yo comparto mis experiencias, las cosas que me pasan, todo, o sea hasta mi vida personal. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado a que yo siga conectando con las personas”, dijo.

Marena resaltó su participación en el video musical de “Neverita” de Bad Bunny como el momento que la lanzó al reconocimiento público.

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BillboardMúsicaTelemundo
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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