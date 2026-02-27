Marena Sofía comparte imágenes de su “love story” en las redes sociales
La cuenta regresiva ya comenzó para una de las bodas más esperadas del año en la escena digital de Puerto Rico
27 de febrero de 2026 - 2:19 PM
Lo que comenzó como un viaje inolvidable por los paisajes de Hungría el pasado mes de diciembre, se transformó en el inicio de un nuevo capítulo para la creadora de contenido Marena Sofía. Con un rotundo “me caso con el amor de mi vida”, la exparticipante de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión anunció un compromiso que ha cautivado a sus seguidores por su sinceridad y alegría desbordante.
Así las cosas, la cuenta regresiva ya comenzó para una de las bodas más esperadas del año en la escena digital de Puerto Rico. Entre planes de ceremonias simbólicas y el deseo de formalizar su unión bajo la tradición católica, la influencer prepara un evento que promete equilibrar su estilo moderno con la profundidad de un compromiso para toda la vida.
Ayer en la tarde, en total complicidad con quienes la siguen mediante las redes sociales, Marena Sofía compartió un detalle especial relacionado con el gran día. Se trata de algunas fotografías del “love story”.
En las instantáneas, la creativa aparece sonriente y ataviada de blanco. Junto a su prometido, el ingeniero industrial Pedro Rodríguez Casillas, Marena Sofía derrochó pura complicidad.
Como era de esperarse, los mensajes de amigos y colegas no se hicieron esperar. Entre ellos, comentaron la actriz Yaiza Figueroa, el presentador Luis Ponce y la empresaria Jennifer Fungenzi.
